La Policía pide ayuda para localizar a estas personas desaparecidas

Dos adolescentes y dos adultos se encuentran en la lista de las personas denunciadas como desaparecidas a la Policía Nacional. Se pide a la ciudadanía que cualquier información sea enviada al 0986 760 083, al 911 o al 130.

¿Quiénes son los desaparecidos?

Tania Belén Román Galeano, de 17 años, es una de las adolescentes desaparecidas. El reporte de desaparición fue hecho este viernes y fue vista por última vez en la Colonia Cororo’i de Santa Rosa del Aguaray.

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Es delgada, morena y tiene una pierna amputada, por lo cual utiliza dos muletas de aluminio para poder movilizarse.

Por su parte, Micaela Noemí Cuevas Jiménez, de 15 años, fue vista por última vez ayer e iba vestida con el uniforme del colegio Saltos del Monday, en el kilómetro 5 del barrio San Miguel de la ciudad de Presidente Franco.

Así también, fue reportado como desparecido Osmar Vicente Lugo Echagüe, de 38 años. Él fue visto por última vez el pasado 13 de abril, en barrio Obrero de Pedro Juan Caballero.

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Finalmente, también la familia de Damián Agustín Pérez, de 84 años, está muy preocupada por su desaparición. Fue visto por última vez ayer por la tarde, sobre la calle Rodríguez de Francia de Asunción.

En todos los casos, la Policía pide apoyo con cualquier información que pueda resultar útil para encontrarlos.