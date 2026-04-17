Policiales
17 de abril de 2026 - 14:00

La Policía pide ayuda para localizar a estas personas desaparecidas

Pese a las múltiples iniciativas legislativas, las cifras de personas desaparecidas sigue siendo muy elevada.
Agentes de la Policía buscan a diario a muchas personas reportadas como desaparecidas. Instagram Policía Nacional

Este viernes, el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas pidió ayuda en sus redes sociales para localizar a varias personas cuyo paradero es desconocido. Piden a la ciudadanía ayuda con cualquier información que pueda ser de utilidad.

Por ABC Color

Dos adolescentes y dos adultos se encuentran en la lista de las personas denunciadas como desaparecidas a la Policía Nacional. Se pide a la ciudadanía que cualquier información sea enviada al 0986 760 083, al 911 o al 130.

¿Quiénes son los desaparecidos?

Tania Belén Román Galeano, de 17 años, es una de las adolescentes desaparecidas. El reporte de desaparición fue hecho este viernes y fue vista por última vez en la Colonia Cororo’i de Santa Rosa del Aguaray.

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La Policía pide ayuda para localizar a estas personas
La Policía pide ayuda para localizar a estas personas

Es delgada, morena y tiene una pierna amputada, por lo cual utiliza dos muletas de aluminio para poder movilizarse.

Por su parte, Micaela Noemí Cuevas Jiménez, de 15 años, fue vista por última vez ayer e iba vestida con el uniforme del colegio Saltos del Monday, en el kilómetro 5 del barrio San Miguel de la ciudad de Presidente Franco.

La Policía pide ayuda para localizar a estas personas
La Policía pide ayuda para localizar a estas personas

Así también, fue reportado como desparecido Osmar Vicente Lugo Echagüe, de 38 años. Él fue visto por última vez el pasado 13 de abril, en barrio Obrero de Pedro Juan Caballero.

La Policía pide ayuda para localizar a estas personas
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Finalmente, también la familia de Damián Agustín Pérez, de 84 años, está muy preocupada por su desaparición. Fue visto por última vez ayer por la tarde, sobre la calle Rodríguez de Francia de Asunción.

En todos los casos, la Policía pide apoyo con cualquier información que pueda resultar útil para encontrarlos.

La Policía pide ayuda para localizar a estas personas
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