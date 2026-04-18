Policiales
18 de abril de 2026 - 15:20

Capturan en Caaguazú a “Máster”, presunto implicado en homicidio de exjefe de seguridad de Rafaat

La Policía Nacional detuvo a Fabio Ramón Benítez Gauto, alias 'Máster', en Caaguazú tras un operativo de inteligencia.
La Policía Nacional detuvo a Fabio Ramón Benítez Gauto, alias 'Máster', en Caaguazú tras un operativo de inteligencia.Gentileza/Departamento de Investigaciones Caaguazú

Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional lograron la detención de Fabio Ramón Benítez Gauto, alias “Máster”, durante un operativo realizado en la vía pública de la ciudad de Caaguazú, tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicar al sospechoso. El hombre contaba con orden de captura por el asesinato de Marcio “Aguacate” Sánchez.

Por Siro Benítez

En el marco de un operativo desarrollado por agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional de Caaguazú, fue detenido Fabio Ramón Benítez Gauto, conocido con el alias de “Máster“.

El hombre, de 40 años, contaba con orden de captura pendiente en el marco de una causa por homicidio doloso relacionada con la muerte de Marcio Ariel Sánchez Giménez, conocido como “Aguacate”,quien fue asesinado en junio de 2023 en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En vida, Aguacate habría sido jefe de seguridad del presunto narcotraficante asesinado Jorge Rafaat Toumani.

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El operativo se concretó este sábado alrededor de las 11:00, en el barrio Villa Industrial VIII, donde los agentes montaron una vigilancia discreta tras obtener información precisa sobre la ubicación del sospechoso. El jefe de gabinete del Departamento de Investigaciones en Caaguazú, Juan Monges, explicó que el trabajo previo permitió acotar la zona en la que se encontraba Benítez Gauto, lo que facilitó su localización.

Agentes policiales detienen a Fabio Ramón Benítez Gauto, alias 'Máster', en un operativo en Caaguazú.
Agentes policiales detienen a Fabio Ramón Benítez Gauto, alias 'Máster', en un operativo en Caaguazú.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó fugarse a pie e incluso ingresó a un taller mecánico cercano, buscando evadir a los intervinientes, pero finalmente fue reducido y detenido en el lugar. Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular que será sometido a peritaje, en busca de elementos que puedan aportar a las investigaciones en curso.

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Según los datos oficiales, el ahora detenido no contaba con domicilio fijo y posee antecedentes penales, incluyendo causas vinculadas al tráfico de drogas farmacológicas reguladas.

En el marco de la investigación, se menciona además a Sabino Ramón Vargas, cuñado de “Aguacate”, también investigado como coautor del hecho y quien posteriormente también fue asesinado en noviembre de 2023.