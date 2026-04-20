Crimen con el sello de los “justicieros” en PJC: la víctima tenía frondosos antecedentes

El Ministerio Público informó que, en coordinación con el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero, está investigando el crimen del que resultó víctima Christian Rodrigo Toledo (35). El cuerpo del infortunado fue encontrado en la mañana de este lunes entre las malezas de un baldío situado en el barrio General Genes de la capital departamental de Amambay.

Tras revelar su identidad, el comisario Sergio Sosa, segundo al mando de la Policía en Amambay, manifestó que la víctima tenía varios antecedentes penales por casos de hurto y hurto agravado. Sin embargo, no confirmó que su nombre aparezca en la lista de investigados por algún delito reciente en la zona.

Por su parte, el fiscal Santiago Martínez indicó que se considerarán todas las teorías para determinar quiénes y por qué asesinaron a la víctima mediante tareas que ya iniciaron junto a los investigadores de la Policía, según expresó.

Signos de tortura

El médico forense César González Haitter concluyó que presentaba un corte profundo en el cuello, es decir, fue degollado. Además, tenía lesiones en otras partes del cuerpo, lo que señalaría signos de tortura previa al asesinato.

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Además, tenía los pies atados con una cuerda y, cerca del cuerpo, se encontró una pancarta con la inscripción “no robar” y las siglas J.D.F. Se presume que los autores del crimen serían miembros de un grupo de exterminio de supuestos delincuentes, autodenominados “Justicieros de la Frontera”, teoría que se refuerza teniendo en cuenta las características del homicidio y el perfil del fallecido.