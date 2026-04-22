Detienen al que supuestamente asesinó de 18 puñaladas a su “compañero de tragos” en Pedro Juan Caballero

Una persona identificada como Gerardo Javier Diana Leiva (22), fue detenido el martes último, en el marco investigativo del brutal asesinato de Francisco Ramón González Otazú (40). El cuerpo de la víctima fue encontrada el sábado último con 18 heridas producidas por arma blanca, según informaron los intervinientes.

El procedimiento de detención del sospechoso se realizó en una vivienda ubicada en el asentamiento San Miguel, a través de agentes policiales de la Comisaría 6ta. de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Los responsables de la investigación indicaron que se llegó al supuesto homicida por medio de imágenes a las que tuvieron acceso y en donde se identifica a Diana Leiva como el supuesto autor del hecho.

El mismo quedó a disposición del fiscal Santiago Martínez.

“Eran compañeros de tragos”

El fiscal de Pedro Juan Caballero, Santiago Martínez, quien investiga el caso, señaló que víctima y victimario eran compañeros de tragos hasta minutos antes del asesinato.

“Poco tiempo antes del hecho ya estaban ingiriendo bebidas alcohólicas juntos. Luego se habría dado una discusión entre ambos y ahí el autor le habría producido las heridas que le causaron la muerte a la víctima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Eran compañeros de tragos”, insistió el representante del Ministerio Público.

Agregó que, si bien no se puede sostener si había o no un plan previo del autor de asesinar a la víctima, las filmaciones indican que estaban conversando y probablemente se generó una discusión que tuvo el desenlace fatal. Martínez anunció la imputación de Gerardo Javier Diana Leiva (22) por homicidio doloso y el requerimiento de prisión preventiva para el mismo en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

Lea más: Matan de 18 puñaladas a un hombre en Pedro Juan Caballero

El cuerpo sin vida de Francisco Ramón González Otazú fue encontrado en la mañana del pasado sábado en la vía pública de un asentamiento ubicado en el barrio General Genes de la ciudad de Pedro Juan Caballero. La víctima presentaba 18 heridas de arma blanca, según concluyeron los intervinientes tras la inspección de rigor.