PJC: Imputan a odontólogo denunciado por abuso y abogado defensor habla de un malentendido

Un odontólogo identificado como Fabio Dúo fue imputado por el hecho punible de coacción sexual y violación, en el marco de una acción penal llevada adelante por el fiscal Santiago Martínez, titular de la Unidad Penal N° 4 del Ministerio Público de Pedro Juan Caballero. El funcionario solicitó la prisión preventiva del afectado, el juez de garantías Edgar Ramírez dio curso favorable al requerimiento y remitió a la cárcel al procesado.

En cuanto a las circunstancias, según una denuncia presentada ante la Comisaría Primera, el hecho ocurrió en el interior del baño de un sanatorio privado, donde el hoy imputado tenía una hija internada y la denunciante se desempeña como empleada.

“El Ministerio Público cuenta con la declaración de la víctima”, señaló el fiscal del caso para referir que las manifestaciones de la denunciante se constituyen en la clave para la imputación.

Agregó que también serán analizadas pormenorizadamente imágenes del circuito cerrado del establecimiento médico donde habría ocurrido el hecho, para determinar las conductas desplegadas.

El abogado Jorge Dúo, quien además de defensor técnico es hermano del odontólogo denunciado, lamentó la situación suscitada, ya que afecta mucho a toda la familia del hoy procesado. Expresó que, por todo lo evaluado hasta el momento, el caso se trataría de un malentendido.

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“Analizando lo sucedido, pienso y tengo la teoría de que fue un malentendido todo esto; voy a trabajar para lograr una medida menos gravosa. Espero que el fiscal actúe con objetividad en el caso”, indicó el profesional.

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Dúo agregó que tratará de lograr el sobreseimiento de su defendido y aclaró que, de concretarse eventualmente dicho beneficio, no existe ninguna intención de promover una “contradenuncia” en contra de la hoy denunciante, ya que, según señaló, ambas familias afectadas suelen quedar destrozadas tras este tipo de situaciones.