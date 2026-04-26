Joven de 18 años mata a golpes a un adulto mayor en Santa Rosa del Aguaray

La víctima fue identificada como Valdomiro Carrilho de Oliveira, quien vivía solo y fue hallado sin vida en el interior de su casa, tras una alerta de vecinos. El crimen se registró en la tarde de una jornada lluviosa.

Según la Policía, una vecina escuchó ruidos y observó al joven salir corriendo del lugar, lo que la llevó a verificar la vivienda, encontrando al adulto mayor sin signos vitales. De inmediato dio aviso a las autoridades.

Sospechoso detenido

El sospechoso, Fabio Rubén Bóveda Vera, fue detenido posteriormente en su domicilio y presentaba signos físicos de haber forcejeado con la víctima. Se presume que actuó con violencia extrema.

De acuerdo a los primeros indicios, el joven habría ingresado con intenciones de robo y atacó al anciano con un objeto contundente, causándole la muerte. El caso es investigado por el Ministerio Público.

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El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray para los procedimientos correspondientes. La Fiscalía interviene en el hecho.

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El caso reaviva la preocupación ciudadana por el aumento de hechos delictivos vinculados al consumo de drogas en la zona, especialmente entre jóvenes. Vecinos exigen mayor seguridad.