Detienen a un ingeniero investigado por lesión de confianza en Pedro Juan Caballero

Un hombre identificado como Gustavo Ramón Quevedo Ovelar, de 40 años, de profesión ingeniero comercial, fue detenido el martes último, durante un procedimiento efectuado en la vía pública por agentes policiales de Pedro Juan Caballero al servicio del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Los intervinientes también incautaron el automóvil Chevrolet Prisma en el que se desplazaba el ahora privado de libertad, además de varios celulares, dispositivos electrónicos de cobro (POS) y una notebook.

Quevedo Ovelar poseía una orden fiscal de detención en el marco de una causa penal abierta por lesión de confianza, según informaron desde la institución policial.

¿Por qué fue denunciado el ingeniero?

Según refirieron desde la Policía Nacional, el ingeniero Gustavo Ramón Quevedo Ovelar (40), “fue denunciado por un ciudadano brasileño que le contrató para realizar un servicio a cambio de un monto considerable pero que al final no cumplió”, indicó el subcomisario Julio Ortiz, subjefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), responsable de la operación policial. El uniformado no mencionó detalles pero manifestó que, según la denuncia, la víctima efectuó el pago consistente en una elevada suma de dinero.

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El detenido quedó en sede policial a la espera de las siguientes diligencias; el caso está a cargo de la fiscala Reinalda Palacios.