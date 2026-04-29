Fiscalía intervino en un supuesto acoso sexual de un sacerdote

Conforme a la explicación brindada por el fiscal Rusbell Benítez, tras la denuncia recibida en su despacho a través del servicio Fono Ayuda sobre el supuesto hecho de acoso sexual en contra del religioso y director de una casa de estudios, se procedió a la intervención del lugar donde normalmente reside el denunciado, pero en ese momento no se encontraba en su vivienda.

La intervención se realizó el pasado lunes 27 al mediodía, cuando la comitiva fiscal fue recibida por uno de los encargados del local, a quien se le comunicó el motivo del procedimiento. De este lugar fueron incautadas una tablet y una notebook, que fueron retiradas para la inspección de los contenidos que podrían encontrarse en los elementos electrónicos.

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La carpeta fiscal está caratulada como supuesto acoso sexual, donde presuntamente estaría involucrada la persona señalada en la denuncia.

Investigación en curso

Sobre la grave denuncia que involucraría al religioso, que además es director de una institución académica, el agente fiscal interviniente manifestó que el caso se encuentra en pleno proceso de investigación y que se va a esperar el informe de los peritos, que tendrán a su cargo la inspección de los aparatos informáticos que fueron incautados durante el procedimiento llevado a cabo el pasado lunes.

Por otra parte, aseveró que por ahora la denuncia está caratulada como presunto hecho de acoso sexual en contra del religioso, hasta que se demuestre lo contrario.

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Apartado del cargo<b> </b>

Mientras tanto, el sindicado como el presunto autor del hecho ya fue apartado de la dirección de la citada casa de estudios.