Sucesivos atentados en PJC: capturan a supuesto sicario del PCC como principal sospechoso

Agentes policiales de Pedro Juan Caballero, detuvieron a Douglas Danilo Colmán Gamarra, de 26 años, alias Danilo’i, como principal sospechoso de los últimos casos de violencia extrema registrados en esta capital departamental.

Del poder del mismo, que sería miembro del grupo criminal brasileño Primer Comando da Capital (PCC), se incautó la suma de G. 40 millones en efectivo, además del vehículo en el que se desplazaba.

Otro sujeto que que se acercó a la sede policial e intentó abogar por Él, identificado como Gustavo Palacios, de 34 años, también fue privado de su libertad, según el comisario general Osval Lesme, director de Policía.

Un exconvicto con varios antecedentes penales

Según datos del Departamento de Investigaciones de Amambay, Douglas Danilo Colmán Gamarra (26) posee varios antecedentes penales por casos de sicariato, asaltos, partación ilegal de armas y resistencia.

El comisario Fredy Duarte, subjefe de Investigaciones, informó que Colmán salió de la cárcel el 23 de diciembre del año pasado. Duarte indicó además que hay fuertes indicios de la participación de Colmán Gamarra en el último atentado y no se descarta su autoría en el crimen de profesor Eulalio Aquino, quien se desempeñaba como secretario de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Amambay.

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Reunión de autoridades en sede policial

El comisario general Osval Lesme, director de Policía de Amambay, indicó que una reunión entre la cúpula policial, el fiscal de los casos y el gobernador de Amambay Juan Acosta (ANR), se llevó a cabo en la fecha para delinear acciones a llevar a cabo dado el escenario actual de sucesivos hechos de violencia-

El alto jefe policial valoró además como muy positiva la captura de uno de los supuestos sicarios. El alto jefe policial expresó que se está haciendo todo el esfuerzo para el esclarecimiento de los crímenes.

De la reunión también participó el fiscal Emilio Álvarez, quien tiene a su cargo la investigación penal. Sobre la captura del supuesto sicario, Álvarez indicó que Colmán Gamarra será imputado en las próximas horas.

Sucesivos atentados ocurrieron en Pedro Juan Caballero en las últimas horas. Anoche, el profesor Eulalio Aquino Fleitas, falleció luego de un ataque de sicarios y en la mañana de este sábado, un hombre identificado como Felipe Marco Insaurralde Yua, sobrevivió a un ataque con similares características al caso de la noche anterior.