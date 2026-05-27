Incautan cocaína oculta en un dispensador de agua con destino a Italia

En una nueva operación contra el narcotráfico internacional, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) lograron interceptar un cargamento de cocaína que pretendía ser enviado a Europa oculto dentro de un dispensador de agua.

El procedimiento tuvo lugar en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Tras las verificaciones de rutina, los intervinientes hallaron 2,5 kilos de cocaína distribuidos en cuatro paquetes, los cuales estaban hábilmente camuflados en el interior del electrodoméstico.

Según los reportes preliminares, el destino final de la encomienda era la región de Sicilia, en Italia.

El operativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre agentes antidrogas, canes detectores de sustancias, personal de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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El ingenio de los narcotraficantes

El ministro de la SENAD, Jalil Rachid, destacó la constante evolución de las tácticas utilizadas por las organizaciones criminales para intentar evadir los controles aeroportuarios.

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“Un nuevo intento de envío de cloridrato de cocaína, esta vez en un dispenser de agua. Esto habla de que permanentemente el ingenio es la constante de las personas que tratan de hacer envíos de Paraguay a otros países”, comentó el secretario de Estado.

Aunque el peso de la incautación no es elevado en comparación con otros operativos de mayor envergadura, el valor comercial de la sustancia en el mercado europeo es significativo. Se estima que la carga estaría valorada en más de 150.000 euros.

Tras el hallazgo, las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para identificar a los responsables del envío y desarticular la red logística detrás de este intento de tráfico internacional.