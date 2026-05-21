Desmantelan laboratorios narcos, incautan marihuana premium y detienen a implicado en Amambay

Agentes de la Senad de Pedro Juan Caballero, realizaron este jueves varios allanamientos simultáneos en la ciudad de Karapaí. El operativo arrojó como resultado la detección de laboratorios clandestinos de drogas. El decomiso de más de 2.600 kilos de marihuana, 1.090 kilos son del tipo premium de la droga. Durante el operativo fue detenido un ciudadano brasileño, según informó el ente antidrogas.