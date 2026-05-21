Policiales
21 de mayo de 2026 a la - 22:07

Desmantelan laboratorios narcos, incautan marihuana premium y detienen a implicado en Amambay

El ciudadano brasileño Eduardo Santanas Días, fue detenido en uno de los lugares allanados.
El ciudadano brasileño Eduardo Santanas Días, fue detenido en uno de los lugares allanados.

Agentes de la Senad de Pedro Juan Caballero, realizaron este jueves varios allanamientos simultáneos en la ciudad de Karapaí. El operativo arrojó como resultado la detección de laboratorios clandestinos de drogas. El decomiso de más de 2.600 kilos de marihuana, 1.090 kilos son del tipo premium de la droga. Durante el operativo fue detenido un ciudadano brasileño, según informó el ente antidrogas.

Por Eder Rivas

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Pedro Juan Caballero y Fuerzas Especiales de la misma institución, efectuaron varios allanamientos simultáneos en el área rural de Karapaí, departamento de Amambay.

Durante la incursión, los antidrogas detectaron y desmantelaron cuatro laboratorios clandestinos en los que se procesaba una importante variedad de marihuana.

Las evidencias incautadas por la Senad fueron incineradas.
Un agente de la Senad supervisa la incineración de materiales en una operación de la Senad.

Detalles de lo incautado

La Senad informó que de los lugares intervenidos se incautaron 1.090 kilos de marihuana premium, 1.485 kilos de marihuana picada, 55 kilos del tipo Ice de la misma droga y 32 kilos de semilla, totalizando 2.662 kilos del estupefaciente decomisado. Además de restos de hachís marroquí en polvo, según detallaron desde la institución.

Igualmente, se procedió a la incautación de elementos de procesamiento de drogas como garrafas de gas butano, zarandas, una sembradora, tubos cilíndricos, entre otros.

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Un brasileño detenido

De acuerdo con el informe de la Senad, un ciudadano brasileño identificado como Eduardo Santanas Días fue detenido durante los allanamientos y es sindicado como sospechoso de formar parte de una estructura criminal dedicada al narcotráfico.

En representación del Ministerio Público, el operativo estuvo encabezado por el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, quien dispuso que las evidencias sean incineradas en el lugar.