Desmantelan laboratorios narcos, incautan marihuana premium y detienen a implicado en Amambay

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Pedro Juan Caballero y Fuerzas Especiales de la misma institución, efectuaron varios allanamientos simultáneos en el área rural de Karapaí, departamento de Amambay.
Durante la incursión, los antidrogas detectaron y desmantelaron cuatro laboratorios clandestinos en los que se procesaba una importante variedad de marihuana.
Detalles de lo incautado
La Senad informó que de los lugares intervenidos se incautaron 1.090 kilos de marihuana premium, 1.485 kilos de marihuana picada, 55 kilos del tipo Ice de la misma droga y 32 kilos de semilla, totalizando 2.662 kilos del estupefaciente decomisado. Además de restos de hachís marroquí en polvo, según detallaron desde la institución.
Igualmente, se procedió a la incautación de elementos de procesamiento de drogas como garrafas de gas butano, zarandas, una sembradora, tubos cilíndricos, entre otros.
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Un brasileño detenido
De acuerdo con el informe de la Senad, un ciudadano brasileño identificado como Eduardo Santanas Días fue detenido durante los allanamientos y es sindicado como sospechoso de formar parte de una estructura criminal dedicada al narcotráfico.
En representación del Ministerio Público, el operativo estuvo encabezado por el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, quien dispuso que las evidencias sean incineradas en el lugar.