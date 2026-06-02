Fusiles de guerra incautados en el aeropuerto de Luque son las armas predilectas del crimen organizado

El tráfico de armas fue descubierto ayer lunes, cuando funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) detectaron una encomienda sospechosa, procedente de Estados Unidos, en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Luque.

Ante las sospechas de que se trataba de piezas de armas de fuego, convocaron a militares de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), quienes a su vez determinaron que los elementos corresponden a componentes diseñados para el ensamblaje de tres fusiles H&K G3, calibre 7,62 × 51 mm NATO, según el reporte del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

Este armamento es de uso exclusivo y privativo de los organismos de seguridad del Estado, por lo que su circulación o tenencia por particulares está prohibida por ley, ratifica el boletín oficial.

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El comunicado refiere que estuvieron involucrados también en el procedimiento funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y agentes de la Policía Nacional (PN).

Fusiles incautados en aeropuerto de Luque, con capacidad de 600 disparos por minuto

El director de Digemabel, general de División Melanio Salomón Servín Aquino, dijo que estos fusiles requisados tienen una capacidad de entre 500 a 600 disparos por minuto y un alcance certero de 800 metros. “Es el arma preferida del crimen organizado”, aseguró.

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Salomón dijo que les preocupan las facilidades que tienen los traficantes con este sistema de envío.

Sobre la manera en la que llegaron a nuestro país, declaró que “hay una nueva cadena de desvío de armas que utiliza el crimen organizado y que el principal medio es la utilización del sistema courier, que permite cierta facilidad para que una persona pueda inscribirse en ese sistema de servicio (de manera) on line”.

Buscan estrategia para evitar tráfico de armas

“Entendemos todas las instituciones que no hay un mecanismo para certificar que realmente la persona que utiliza ese servicio sea la persona bien identificada. Estamos trabajando para presentar propuestas que permitan que el uso de este sistema de transporte courier (permita que) la persona sea trazable al cien por ciento”, añadió el general de tres estrellas.

Servín señaló que en la mayoría de las veces los nombres y las direcciones consignados de los destinatarios son ficticios, por lo que es difícil llegar a los responsables de estas operaciones de contrabando internacional.