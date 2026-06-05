Condenan a 13 años de cárcel a implicado en el secuestro de su expatrona en Pedro Juan Caballero

Tras un juicio oral y público, un tribunal de sentencia de la Circunscripción Judicial de Amambay, emitió sentencia condenatoria de 13 años de cárcel para un hombre que fue hallado culpable de ser uno de los autores del secuestro de una comerciante brasileña identificada como Celia Donizete De Morais, ocurrido en el 2022.

El afectado por el fallo se trata de Wilson Martínez Maidana, de 30 años de edad, quien hasta un tiempo antes del hecho, se desempeñaba como empleado de un establecimiento comercial, propiedad de la víctima, situación que le permitió tener muy bien estudiados los movimientos y la rutina de la mujer, según concluyó el Ministerio Público para sostener la participación del hoy sentenciado en el hecho.

La acción penal estuvo a cargo de la fiscala antisecuestro Reinalda Palacios, mientras que el colegiado que juzgó al acusado estuvo integrado por los jueces Librada Peralta como presidenta, Mario Peralta y Marcelina Quintana.

Desde el Poder Judicial indicaron que “se consideró acreditada la participación del acusado en el hecho de secuestro a partir de varios elementos probatorios como el hecho de que trabajó para la empresa familiar de la víctima, fue la persona que alquiló la vivienda que fue utilizada como cautiverio, sus huellas dactilares fueron halladas en el vehículo utilizado para el secuestro, la trazabilidad del celular y el hecho de que el dinero del rescate fue entregado frente a la vivienda de su madre”.

Antecedentes del caso

El secuestro de la comerciante Celia Donizete De Morais ocurrió el 5 de febrero del 2022, a las 8:40 aproximadamente en la ciudad de Ponta Porã, Brasil, donde la víctima fue emboscada por tres sujetos que la alzaron en un vehículo y se la llevaron. Posteriormente, la mantuvieron en cautiverio en una vivienda ubicada en un lugar denominado Mafussi, de Pedro Juan Caballero, finalmente la mujer fue liberada tras el pago de rescate consistente en la suma de 50.000 reales, según el Ministerio Público.

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El ahora sentenciado a cárcel, fue detenido varios días después y de su poder fueron incautadas varias evidencias que contribuyeron para la sentencia dictada recientemente.

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Según el alcance de la sentencia dictada por el tribunal, Wilson Martínez Maidana, deberá permanecer en la cárcel hasta febrero del año 2035.