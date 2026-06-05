Condenan a 14 y 15 años de cárcel por robo de avioneta en Caapucú; la aeronave sigue desaparecida

El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada Fabiola Quinteros e integrado por los jueces Rodolfo Vera Rodríguez y Hugo Ríos Alcaraz, condenó a Fernando Daniel Benavídez Giménez (25), domiciliado en Ciudad del Este, a 14 años de prisión, y a Junior Ariel Sanabria Escobar (31), también residente en la capital del Alto Paraná, a 15 años de cárcel por la comisión del hecho punible de robo agravado de una avioneta en Caapucú.

El representante del Ministerio Público, el agente fiscal Leonardo Cáceres Alvarenga, de la Unidad Penal N.° 2 de Quiindy, obtuvo la condena de ambos procesados, quienes fueron hallados culpables del robo de una avioneta marca Cessna 210 que hasta hoy permanece desaparecida.

Durante el juicio oral, el fiscal logró demostrar la responsabilidad de los acusados mediante los elementos probatorios incorporados a la causa.

La víctima, el ganadero Carlos Petronilo Valdez Correa, manifestó que la condena de los responsables le brinda cierta tranquilidad. Sin embargo, lamentó que la aeronave aún no haya sido recuperada y señaló que los condenados nunca aportaron información, ni durante la investigación ni en el juicio oral, sobre el paradero de la avioneta.

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Antecedentes

El robo se registró el 3 de diciembre de 2022, a las 06:30 aproximadamente, en el establecimiento ganadero “Doña Anita”, ubicado en la colonia Yeré, a unos 22 kilómetros del casco urbano de Caapucú.

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Según los antecedentes, seis hombres armados, equipados con chalecos antibalas, irrumpieron en el lugar y se apoderaron de una avioneta marca Cessna 210, de color blanco y rojo, matrícula ZP-BVC, propiedad de Valdez Correa.

Los delincuentes cargaron combustible a la aeronave y uno de ellos despegó con rumbo desconocido. Mientras tanto, el resto de la banda huyó en dos vehículos.

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Tras una persecución policial, los sospechosos se vieron acorralados y abandonaron una camioneta Hyundai gris, con matrícula XAR 827, utilizada para perpetrar el asalto. Posteriormente fueron detenidos Fernando Daniel Benavídez Giménez en la vía pública de Isla Pucú, de Caapucú y Junior Ariel Sanabria Escobar en la compañía Valle Apu’a, sobre un camino vecinal de Quiindy. Ambos tenían domicilio en Ciudad del Este.

A pesar de las investigaciones realizadas desde entonces, la avioneta robada nunca fue recuperada y su paradero sigue siendo un misterio.