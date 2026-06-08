Ñeembucú: tenía dos órdenes de captura y fue detenido tras un accidente rutero

Agentes de la Comisaría 25ª de Villa Franca detuvieron a un hombre de 48 años que tenía dos órdenes de captura vigentes. Sus antecedentes saltaron cuando los efectivos policiales realizaban averiguaciones en el marco de un procedimiento por accidente de tránsito en el kilómetro 51 de la ruta PY19.

Una de las órdenes de captura corresponde a una causa por supuesto abuso sexual en niños, mientras que la otra guarda relación con un caso de violencia familiar.

De esta manera, un hecho accidental permitió la localización de una persona requerida por la Justicia desde hace varios meses.

Según los antecedentes judiciales, una de las órdenes de captura fue emitida en diciembre de 2025 y la segunda en marzo de 2026.

Por disposición del Ministerio Público, el hombre permanecerá bajo custodia policial durante su internación en el Hospital Regional de Pilar debido a las heridas que sufrió en el percance. Una vez que reciba el alta médica, será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.