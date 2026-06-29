Policiales
29 de junio de 2026 a la - 15:33

Roban un automóvil y varias mercaderías en asalto en Pedro Juan Caballero

Automóvil Volkswagen Parati, robado en Pedro Juan Caballero.
Un automóvil Volkswagen Parati fue robado en Pedro Juan Caballero.

Un caso de robo agravado se registró este lunes en Pedro Juan Caballero. Los malvivientes se llevaron un automóvil y varias mercaderías, según informó la Policía Nacional.

Por Eder Rivas

Dos mujeres de nacionalidad brasileña fueron víctimas de un robo agravado este lunes en Pedro Juan Caballero. Los maleantes, tres en total, que se desplazaban en un vehículo Chevrolet Agile, se llevaron un automóvil Volkswagen Parati y las mercaderías que contenía, tras intimar a las víctimas con una pistola.

Según la denuncia presentada ante la Comisaría 1ª de la capital de Amambay, en el interior del rodado se encontraban artículos para la venta como varios paquetes de anteojos, celulares y juguetes. Las víctimas no especificaron la cantidad sustraída ni la pérdida total causada por el atraco.

Sede de la Comisaría 1ra. de Pedro Juan Caballero.
Comisaría 1ª de Pedro Juan Caballero.

Buscan a los asaltantes

El comisario Pedro Román, subjefe de la Comisaría 1ª de Pedro Juan Caballero, informó que tanto el personal a su cargo como el de Investigaciones de la Policía Nacional iniciaron las tareas de rigor para esclarecer lo ocurrido.

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El uniformado indicó que se envió un informe de lo sucedido a los miembros de la Policía de Ponta Porã (Brasil) y se solicitó apoyo en la localización del vehículo robado y la captura de los malvivientes. El caso fue comunicado a la Fiscalía para dar continuidad a la investigación.