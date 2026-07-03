Policiales
03 de julio de 2026 a la - 23:31

Amambay: joven agente policial muere en accidente sobre la ruta PY05

Bomberos intervienen tras un accidente fatal en la colonia Guavirá de la ciudad de Cerro Corá.
Bomberos trabajan en la colonia Guavirá de Cerro Corá tras un accidente que dejó una víctima fatal.

Un agente policial de 24 años falleció este viernes tras protagonizar un accidente de tránsito en el área rural de la ciudad de Cerro Corá; el uniformado quedó atrapado en el automóvil que conducía luego de la violenta colisión con una camioneta.

Por Eder Rivas

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la noche de este viernes sobre la ruta PY05; el percance derivó en la muerte de un joven agente policial identificado como Heriberto David González Cáceres, de 24 años, quien manejaba un automóvil Volkswagen Gol, según la Policía Nacional.

Un informe de la Subcomisaría N°6, refirió que el otro vehículo involucrado en el mortal percance, se trata de una camioneta Toyota Hilux, guiada por Antonio Masami Yamada Kawata, quien resultó herido y fue derivado a un hospital privado de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El hecho ocurrió sobre la Ruta PY05, a la altura del kilómetro 53, según la Policía.

Ambos vehículos quedaron con graves daños materiales tras el accidente en la colonia Guavirá de Cerro Corá.
Dos vehículos fueron gravemente dañados en un accidente sobre la Ruta PY05 de la colonia Guavirá, distrito de Cerro Corá.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los detalles acerca de las circunstancias en que ocurrió el mortal siniestro vial, aún no fueron revelados por los investigadores; no obstante, las condiciones en las que quedaron los vehículos, principalmente el automóvil guiado por el uniformado, permiten presumir que la alta velocidad tuvo mucho que ver en el accidente.

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