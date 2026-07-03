Amambay: joven agente policial muere en accidente sobre la ruta PY05

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la noche de este viernes sobre la ruta PY05; el percance derivó en la muerte de un joven agente policial identificado como Heriberto David González Cáceres, de 24 años, quien manejaba un automóvil Volkswagen Gol, según la Policía Nacional.

Un informe de la Subcomisaría N°6, refirió que el otro vehículo involucrado en el mortal percance, se trata de una camioneta Toyota Hilux, guiada por Antonio Masami Yamada Kawata, quien resultó herido y fue derivado a un hospital privado de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El hecho ocurrió sobre la Ruta PY05, a la altura del kilómetro 53, según la Policía.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los detalles acerca de las circunstancias en que ocurrió el mortal siniestro vial, aún no fueron revelados por los investigadores; no obstante, las condiciones en las que quedaron los vehículos, principalmente el automóvil guiado por el uniformado, permiten presumir que la alta velocidad tuvo mucho que ver en el accidente.

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