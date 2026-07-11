Policiales
11 de julio de 2026 a la - 10:53

Limpio: despechado atacó a su expareja e incendió su vivienda

Pese al esfuerzo de los bomberos voluntarios la humilde casita del barrio Villa Madrid de Limpio fue consumida por las llamas, en un nuevo caso de violencia familiar. Fue el viernes último.
Pese al esfuerzo de los bomberos voluntarios la humilde casita del barrio Villa Madrid de Limpio fue consumida por las llamas, en un nuevo caso de violencia familiar. Fue el viernes último.

Un hombre agredió a su expareja e incendió su vivienda el viernes por la noche en el barrio Villa Madrid de Limpio. Según los primeros reportes del caso de violencia familiar, el agresor se encontraba presumiblemente bajo los efectos del alcohol y estupefacientes al momento del ataque.

Por ABC Color

El detenido por el supuesto hecho de violencia familiar e incendio intencional ocurrido en la noche del viernes último en Limpio es Umberto Ramón Mendoza Cantero, de 29 años. El hombre fue detenido en el lugar por los agentes de la comisaría jurisdiccional y ahora ya se encuentra a cargo del Ministerio Público.

Umberto Ramón Mendoza Cantero quedó preso en la comisaría 47ª de Villa Madrid, Limpio, a cargo del Ministerio Público.
Umberto Ramón Mendoza Cantero quedó preso en la comisaría 47ª de Villa Madrid, Limpio, a cargo del Ministerio Público.

Según los vecinos, no es la primera vez que el hombre agrede y amenaza de muerte a su expareja Emilce Soledad Benítez Servín (29).

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La víctima precisamente tomó la decisión de separarse por el carácter violento de Mendoza, quien en varias ocasiones ya había golpeado a su hijo de 11 años, fruto de una relación anterior.

Pesadilla en Villa Madrid, Limpio

En la tarde del viernes, Emilce llegó a su casa luego de una larga jornada laboral, extenuada preparó una merienda ligera y se acostó a descansar con sus hijos menores.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco porque lo que prometía ser un reparador descanso se transformó en pesadilla cuando el agresor—actualmente detenido—irrumpió en la vivienda.

Según los vecinos, Umberto trajo varias latas de cerveza y se sentó frente a la puerta y las bebió rápidamente. Luego se levantó y abrió a patadas la puerta de la casa, fue directo hasta la habitación donde tomó del cabello a la víctima.

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Como todos los ataques anteriores, Umberto exigió a la mujer que lo acepte nuevamente en la casa, pero ante la negativa de Emilce, él la agredió nuevamente. Sin embargo, entre los gritos y los empujones, la mujer logró zafarse, corrió hacia la calle y, desesperada, pidió socorro a los vecinos.

Prendió fuego a la casa mientras lo denunciaban por violencia familiar

Una vez que la víctima se sintió segura, fue a la comisaría para denunciar a su expareja, quien se quedó en el lugar y aparentemente roció la casa con algún tipo de carburante y le prendió fuego.

Las llamas afectaron gran parte de la construcción y dejó reducidas a cenizas todas las pertenencias y las ropas de Emilce y de sus hijos pequeños.

Mientras los policías tomaban la denuncia por violencia familiar, recibieron la alerta del incendio. Al llegar al lugar, el fuego ya había destruido todo, pero lograron detener al presunto agresor y pirómano.