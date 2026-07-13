Realizan una requisa en la Penitenciaría de Coronel Oviedo

Un fuerte contingente policial se trasladó hasta la Cárcel Regional de Coronel Oviedo para desarrollar una requisa esta madrugada. Según informó el Ministerio de Justicia, forman parte del trabajo agentes de la Policía Nacional y agentes penitenciarios, para “garantizar la seguridad, el orden y la disciplina dentro del establecimiento”.

Por razones de seguridad, los detalles y resultados del procedimiento serán comunicados una vez finalizada la revisión en todos los pabellones, señaló la institución en sus redes sociales.

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“El Ministerio de Justicia destaca que este procedimiento se enmarca dentro de las acciones estratégicas del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, el cual busca transformar los centros de reclusión del país mediante un control estricto, la disciplina y la transparencia institucional”, finaliza el comunicado difundido.