Policiales
13 de julio de 2026 a la - 07:02

Realizan una requisa en la Penitenciaría de Coronel Oviedo

Grupo de policías alineados, equipados con cascos y escudos, en un ambiente de alta seguridad, listos para operar.
Agentes de la Policía Nacional se preparan para una operación en la Penitenciaría de Coronel Oviedo.

El Ministerio de Justicia informó que en estos momentos se está desarrollando un procedimiento de requisa general en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. Aún no se brindaron mayores detalles sobre el origen y los resultados preliminares.

Por ABC Color

Un fuerte contingente policial se trasladó hasta la Cárcel Regional de Coronel Oviedo para desarrollar una requisa esta madrugada. Según informó el Ministerio de Justicia, forman parte del trabajo agentes de la Policía Nacional y agentes penitenciarios, para “garantizar la seguridad, el orden y la disciplina dentro del establecimiento”.

Por razones de seguridad, los detalles y resultados del procedimiento serán comunicados una vez finalizada la revisión en todos los pabellones, señaló la institución en sus redes sociales.

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“El Ministerio de Justicia destaca que este procedimiento se enmarca dentro de las acciones estratégicas del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, el cual busca transformar los centros de reclusión del país mediante un control estricto, la disciplina y la transparencia institucional”, finaliza el comunicado difundido.

Grupo de 30 a 40 uniformados vestidos de negro en formación en un espacio exterior iluminado, rodeados de árboles.
Un grupo de uniformados se alinea en el exterior de la Penitenciaría de Coronel Oviedo durante una requisa.