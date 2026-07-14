Fuga en el penal de Misiones: cómo escaparon Pascual Benítez e Ignacio Cubilla

En las primeras horas de la madrugada de este martes 14 de julio, se registró la fuga de dos personas privadas de libertad de la Penitenciaría Regional de Misiones. Según los datos, el escape habría ocurrido alrededor de las 02:30.

Los evadidos son Pascual Benítez Miranda (43), condenado a 26 años de cárcel por homicidio doloso, e Ignacio Cubilla (51), condenado a 13 años de prisión por tráfico de sustancias estupefacientes.

Según el informe del comisario Ramón Bacigalupo, jefe de la Comisaría Primera de San Juan Bautista, ambos reclusos lograron forzar las rejas de sus respectivas celdas para salir de las mismas y llegar hasta el patio del penal. Los dos se encontraban recluidos en el pabellón de admisión.

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Tras salir de sus celdas y abandonar el pabellón, los internos atravesaron el patio del establecimiento penitenciario sin que, aparentemente, ningún guardia haya logrado visualizarlos.

Posteriormente, llegaron hasta el cercado perimetral, donde lograron cortar el tejido de alambre que da hacia la calle ubicada frente al penal.

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Los reclusos recorrieron aproximadamente 80 metros dentro del predio penitenciario hasta lograr salir a la vía pública, sin que el personal de seguridad se percatara del escape.

El punto utilizado para la fuga se encuentra a unos 20 metros del acceso principal del penal y aproximadamente a 10 metros de una de las garitas de seguridad ubicada en la esquina del establecimiento.

En ese contexto, la fiscal que investiga el hecho, Mirtha Valle, señaló que la garita ubicada en la esquina del penal no contaba con la presencia del guardia en ese momento, debido a que este habría acudido a acompañar a un interno enfermo en la parte trasera del establecimiento. La agente fiscal indicó que esta situación será objeto de investigación.

Asimismo, Valle explicó que la garita ubicada en el acceso principal del penal tampoco contaba con la cobertura de un guardia en ese momento, debido a la falta de personal, según los datos proporcionados a la representante del Ministerio Público.

Antecedente de Benítez Miranda

Pascual Benítez Miranda, conocido con el alias de “El Sicario”, cuenta con un historial delictivo. El 18 de febrero de 2016, los suboficiales de Investigación de Delitos Denis Aguiar y Jorge Luis López intentaron detenerlo cuando viajaba en un ómnibus de la empresa La Yuteña, en la localidad de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá.

Los agentes, quienes vestían de civil, contaban con información sobre su paradero y una orden de captura vigente en el marco de investigaciones relacionadas con hechos de sicariato, entre ellos un atentado ocurrido en 2015 contra el entonces concejal departamental Nelson Javier Vera Villar, en Yuty.

Durante el procedimiento, Benítez Miranda habría reconocido a los policías y reaccionó efectuando disparos dentro del transporte público, ocasionando la muerte de ambos agentes.

Tras el ataque, logró escapar rompiendo una ventanilla del ómnibus y permaneció prófugo durante casi cuatro años, hasta que fue detenido en enero de 2020 en la localidad de Alto Verá, departamento de Itapúa.

Posteriormente, fue sometido a juicio oral por el homicidio del comerciante Carlos Jorge Delvalle Lugo, ocurrido el 14 de septiembre de 2019 en Cruce Kimex, distrito de San Rafael del Paraná, Itapúa.

En marzo de 2023, un Tribunal de Sentencia lo condenó a 26 años de prisión como autor material del crimen del comerciante. Tras la condena, fue recluido y posteriormente trasladado a la Penitenciaría Regional de Misiones.

Prontuario de Ignacio Cubilla

Ignacio Cubilla cuenta con antecedentes vinculados al tráfico internacional de drogas. En diciembre de 2021, un Tribunal de Sentencia lo condenó a 13 años de prisión en el marco del denominado “Caso Fox”, una investigación que permitió desarticular una estructura dedicada al tráfico de marihuana desde Paraguay hacia mercados de Argentina y Uruguay.

La causa involucró a una organización con operaciones principalmente en el sur del país, con zonas de influencia en los departamentos de Caazapá e Itapúa.

Durante su permanencia en el sistema penitenciario paraguayo, Cubilla protagonizó un violento incidente en diciembre de 2022 en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa.

Según los reportes, atacó con un arma blanca a dos guardiacárceles que cumplían funciones en el lugar. Ante la situación, los custodios intervinieron para reducirlo y posteriormente fue trasladado al Hospital Regional de Encarnación bajo custodia. Posteriormente, fue trasladado al Penal de Misiones.