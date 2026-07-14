Incautan camión con casi dos toneladas de marihuana prensada sobre la ruta PY08 en San Pedro

El procedimiento se produjo aproximadamente a las 07:30 de este martes, sobre la ruta PY08, frente a la Comisaría Nº 22 de la colonia Jejuí, distrito de Liberación. Los efectivos policiales realizaban un control de rutina, encabezado por el jefe de la sede policial, comisario principal Dionicio Alcaraz.

Conforme al informe de los intervinientes, como es habitual todos los días, estaban controlando los vehículos que circulaban por la zona. Uno de los verificados era un tractocamión de la marca Scania, modelo 144/1999, año 1999, color blanco, chapa Nº NBB045, Py, con semirremolque de la marca NOMA, modelo SR-BV-GR, color azul, guiado por Reinaldo Teixeira Do Nascimento, de 38 años, domiciliado en Naranjal, Alto Paraná.

El comisario Alcaraz reportó que, en principio, creyeron que el camión traía alguna carga lícita, cuando se percataron de que el acoplado del vehículo tenía un doble fondo que contenía varios panes de presunta marihuana. Ante esa situación, procedieron a demorar al chofer y a dar aviso a las instancias correspondientes sobre el procedimiento realizado.

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Posteriormente, llegó al lugar el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico del departamento de San Pedro, Jorge Encina, acompañado por personal de la misma sección, para proceder a la verificación del cargamento y contabilizar la cantidad exacta de la mercadería que estaba siendo transportada en forma clandestina, mencionó el jefe policial.

Al término del procedimiento se constató que el camión estaba trasladando 868 panes de marihuana prensada, totalizando 1.918 kilos, que estaban escondidos en el doble fondo de la carrocería del camión, indicó el comisario Alcaraz.

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Enviados a Santa Rosa

Por orden del fiscal interviniente, Jorge Encina, el camión con la carga fue llevado a Santa Rosa del Aguaray, donde quedará en resguardo en la sede de la Fiscalía, mientras que el conductor quedó recluido en la Comisaría 18ª de la misma ciudad, a disposición del Juzgado.