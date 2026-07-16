Panadero muere al quedar atrapado en una amasadora en Benjamín Aceval

Las autoridades identificaron a la víctima del trágico accidente laboral como Leonardo Benítez Franco, de 51 años, oriundo del barrio Alonso de la ciudad de Villa Hayes. La víctima se desempeñaba desde hacía poco más de un año en la panadería Manaite, un establecimiento ubicado sobre la calle Boquerón casi Cerro Corá, en el barrio Central de Benjamín Aceval.

De acuerdo a datos proveídos por voceros de la comisaría jurisdiccional, poco después de las 07:00 Benítez y otros compañeros estaban trabajando en la elaboración de los productos panificados.

Así fue el terrible accidente en panadería de Benjamín Aceval

La víctima estaba operando la amasadora, donde mezclaba los ingredientes, pero justo cuando su compañero más cercano salió del lugar para llevar productos terminados al salón de ventas, Benítez comenzó a manipular con las manos los ingredientes mientras giraba la amasadora.

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El trabajador tomó un par de veces la masa y le dio algunas vueltas con las manos, luego volvió a agarrarla, hasta que en un momento y por alguna razón metió muy profundo la mano y aparentemente le tomó la máquina.

En cuestión de segundos, el hombre fue literalmente tragado por la amasadora causándole la muerte casi en forma instantánea, sin que nadie lo pudiera auxiliar. Cuando los demás trabajadores se percataron de lo ocurrido, ya era demasiado tarde.

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Cabe mencionar que este tipo de accidentes es el más común en las panaderías y el que más víctimas, entre muertos y lesionados graves, ha dejado.

Tras la denuncia, efectivos de la comisaría jurisdiccional con agentes del Ministerio Público llegaron al sitio. Luego de los procedimientos de rigor el cuerpo fue sacado de la máquina y entregado a los familiares.