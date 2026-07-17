Policiales
17 de julio de 2026 a la - 19:49

Imputan a conductor de bus involucrado en accidente fatal en Cerro Corá

Un bus impactó contra la parte trasera de un tractocamión sobre la ruta PY05 en Cerro Corá.
Un bus impactó contra la parte trasera de un tractocamión sobre la ruta PY05 en Cerro Corá.

El chofer del ómnibus involucrado en un accidente sobre la ruta PY05 en el que murió el guarda de la misma unidad, fue imputado por homicidio culposo, según informó la fiscala del caso.

Por Eder Rivas

En el marco de la investigación de un accidente fatal ocurrido en la noche del martes último sobre la ruta PY05 en la ciudad de Cerro Corá, Amambay, la fiscala de Pedro Juan Caballero, Mirtha Martínez, formuló imputación por homicidio culposo, contra el conductor del ómnibus siniestrado.

El afectado por la acción penal es Rubén Brizuela Rodas, de 29 años, quien conducía el bus perteneciente a la empresa Nasa Golondrina cuando se produjo la violenta colisión con un tractocamión y que le costó la vida a su compañero de trabajo Wagner Antonio Mateus Da Silva (43).

La fiscala Mirtha Martínez indicó que teniendo en cuenta que la figura penal empleada para la imputación es un delito y no un crimen, solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que el investigado podrá responder el proceso en libertad.

Fiscal Mirtha Martínez, de Pedro Juan Caballero.
Fiscal Mirtha Martínez, de Pedro Juan Caballero.

Evaluará conducta del segundo chofer

La fiscala Mirtha Martínez manifestó que todavía no está descartada la posibilidad de imputar también al conductor del tractocamión involucrado en el mortal percance rutero, identificado como Pánfilo León Falcon Ocampo, de 53 años.

En ese sentido indicó que espera un informe sobre las condiciones en las cuales circulaba el vehículo de gran porte para tomar una decisión.

“Si constatamos que el camión no tenía prendidas las luces traseras, también va a ser imputado”, expresó.

Lea más: Amambay: Choque entre ómnibus y camión sobre la ruta PY05 deja un fallecido y tres heridos

El martes en horas de la noche, un ómnibus impactó violentamente contra la parte trasera de un camión que transportaba arena sobre la ruta PY05 a poco más de 30 kilómetros de Pedro Juan Caballero; el choque derivó en la muerte del auxiliar del chofer del colectivo y dejó tres personas heridas, sin gravedad.