Imputan a conductor de bus involucrado en accidente fatal en Cerro Corá

En el marco de la investigación de un accidente fatal ocurrido en la noche del martes último sobre la ruta PY05 en la ciudad de Cerro Corá, Amambay, la fiscala de Pedro Juan Caballero, Mirtha Martínez, formuló imputación por homicidio culposo, contra el conductor del ómnibus siniestrado.

El afectado por la acción penal es Rubén Brizuela Rodas, de 29 años, quien conducía el bus perteneciente a la empresa Nasa Golondrina cuando se produjo la violenta colisión con un tractocamión y que le costó la vida a su compañero de trabajo Wagner Antonio Mateus Da Silva (43).

La fiscala Mirtha Martínez indicó que teniendo en cuenta que la figura penal empleada para la imputación es un delito y no un crimen, solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que el investigado podrá responder el proceso en libertad.

Evaluará conducta del segundo chofer

La fiscala Mirtha Martínez manifestó que todavía no está descartada la posibilidad de imputar también al conductor del tractocamión involucrado en el mortal percance rutero, identificado como Pánfilo León Falcon Ocampo, de 53 años.

En ese sentido indicó que espera un informe sobre las condiciones en las cuales circulaba el vehículo de gran porte para tomar una decisión.

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“Si constatamos que el camión no tenía prendidas las luces traseras, también va a ser imputado”, expresó.

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El martes en horas de la noche, un ómnibus impactó violentamente contra la parte trasera de un camión que transportaba arena sobre la ruta PY05 a poco más de 30 kilómetros de Pedro Juan Caballero; el choque derivó en la muerte del auxiliar del chofer del colectivo y dejó tres personas heridas, sin gravedad.