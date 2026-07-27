Homicidio en Amambay: evalúan trasfondo y buscan a supuesto sicario

La investigación por el asesinato de Vicente Menesses, un agricultor de 50 años, sigue su curso según los responsables del caso. El comisario principal Sergio Sosa, segundo al mando de la Policía Nacional en Amambay, expresó que se está trabajando sobre varias hipótesis.

“No puedo ser irresponsable ni imprudente para afirmar algo sobre en qué andaba la víctima. Estamos manejando varias informaciones que los investigadores van a verificar para llegar a una conclusión”, dijo Sosa.

¿Víctima conocía al sicario?

El comisario Sergio Sosa afirmó que una testigo del caso dijo que parecía que se conocían la víctima y el victimario por la forma en que se saludaron.

“Intercambiaron algunas palabras y después el autor realizó los disparos”, señaló Sosa, quien aclaró que no se pudo determinar el tenor de la conversación previa que tuvieron.

Sería ajuste de cuentas, afirman

En cuanto al posible trasfondo, el comisario principal José Delgado, jefe de Investigaciones de Amambay, dijo que, por sus características, el crimen tiene el sello de la mafia y que todo apunta a que fue un ajuste de cuentas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consultado sobre los hechos que originaron el ajuste de cuentas, el jefe policial indicó que se están procesando muchas informaciones y trabajando sobre varias hipótesis para llegar a una conclusión certera al respecto.

Lea más: Presunto sicariato en Amambay: matan a tiros a un hombre frente a su vivienda en Cerro Corá

Al atardecer del pasado viernes 24 de julio, un hombre identificado como Vicente Menesses fue atacado a tiros por un solitario sicario que se desplazaba en una motocicleta y murió tras recibir 13 impactos de bala, según los intervinientes. Tras el hecho, el autor huyó con paradero hasta ahora desconocido.