Aparatosos accidentes sobre la ruta PY01 en Carmen del Paraná

El vuelco de un camión granelero ocurrido el lunes sobre la ruta PY01, en el km 316, dejó desparramada una gran cantidad de soja sobre el pavimento. En consecuencia, la mañana de este martes se registraron aparatosos percances que involucraron a tres automóviles.

Uno de ellos volcó al costado del camino; otro chocó contra la baranda de seguridad y el tercero impactó contra el segundo, que quedó en la calzada. El hecho se registró la mañana de este martes, aproximadamente a las 6:30, en la compañía Caraguatá del distrito de Carmen del Paraná.

Los conductores alegaron que, en el sector donde se encuentra una curva pronunciada, perdieron el control debido a la cantidad de granos que había sobre la ruta.

Los automóviles involucrados fueron un Geely Emgrand de color gris, con matrícula AAKO 316, al mando de Oscar Darío Acuña Pedrozo (32); un Toyota Allex color plata, con matrícula BJG 852, maniobrado por el suboficial Fernando Andrés Pereira Sánchez (23); y un Toyota Corolla color beige, con matrícula DAO 601, conducido por Marcos Manuel Cano Garay (31).

Cuatro personas que circulaban en el Geely resultaron lesionadas. Según relató el conductor, estas venían de San Ignacio, Misiones, con destino al Hospital General de Itapúa (HGI). Los heridos fueron trasladados por bomberos voluntarios hasta el Puesto de Salud de Carmen del Paraná, entre ellos una menor de 12 años.

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Agentes de la Comisaría Novena de la zona acudieron al sitio para maniobrar el tránsito, mientras bomberos de las ciudades de Encarnación y Carmen del Paraná terminaron limpiando el tramo de la ruta para despejar los granos que quedaron sobre el pavimento.

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Derrame de soja

La tarde del lunes 3 de agosto, un tractocamión marca Scania, modelo 112H, color blanco, con semirremolque marca Metalden, modelo Granelero de 3 ejes, color blanco, matrícula OAX 724, volcó en ese tramo de la ruta, con las circunstancias del accidente aún por determinar, pero sin otros rodados involucrados.

El conductor fue identificado como David Andrés Ibalo (37), quien llevaba la carga con destino a San Juan del Paraná. Fue trasladado hasta el Centro de Salud de Carmen del Paraná para atender sus lesiones.

La carga de soja terminó derramada sobre el pavimento. Bomberos de Carmen del Paraná realizaron un despeje preliminar, pero presumen que, por la inestabilidad del tiempo, parte del grano terminó nuevamente sobre la capa asfáltica durante la noche y ocasionó el accidente la mañana de este martes.

El derrame habría quedado hasta que causó el accidente, sin ningún tipo de señalización. El jefe regional de la Patrulla Caminera, Arístides López, no respondió llamadas ni mensajes en los que solicitamos detalles de la intervención realizada, al cierre de esta edición. Permanecemos abiertos en caso de que desee expedirse sobre el tema.