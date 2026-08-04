Salió de reclusión para ser nuevamente detenido tras atracar y robar G. 10.000

Agentes de la Comisaría Cuarta de Encarnación informaron sobre la detención de un hombre en el marco de una denuncia por un supuesto hecho de robo. El atraco ocurrió, según el reporte, cerca de la 1:30 de la madrugada de este martes, en una estación de servicios del emblema Puma, ubicada sobre la avenida Irrazábal y General Cabañas, en pleno microcentro.

El aprehendido fue identificado como Juan Manuel Arce Flor (35), quien, según los intervinientes, salió de reclusión del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) hace pocos días.

El señalado también tiene antecedentes por hurto agravado (2022), robo (2024) y violencia familiar (2021), según el sistema informático de la Policía Nacional.

El hecho fue informado a la agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 4, Giovanna Vera, quien dispuso la detención del ciudadano junto al dinero incautado.

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El robo

Según la declaración de la víctima, este hombre llegó al local poco después de que ingresara a su turno. Este la amenazó con que iba a sacar un arma si no colaboraba con el atraco.

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La joven trabajadora, de 24 años, relató que solamente tenía a mano G. 10.000, que entregó al maleante, quien huyó raudamente de la zona.

Tras un rastrillaje, la Policía halló al hombre en las inmediaciones. Tras inspeccionarlo, solamente hallaron en su poder el dinero sustraído a la trabajadora.

Los intervinientes presumen que el hombre mintió sobre la tenencia de un arma con el objetivo de que la mujer entregara el dinero de la recaudación.