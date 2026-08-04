Asume nuevo director de la Policía en San Pedro tras “cambio de rutina”

El acto de posesión de cargo se realizó en la sede de la Dirección de la Policía Nacional en San Pedro y fue presidido por el director general de Talento Humano de la Policía Nacional, comisario general inspector Ignacio Ramón Muñoz, quien dio cumplimiento a la resolución emitida por la Comandancia.

Durante la ceremonia, el comisario general inspector Enrique Martínez Sugasti agradeció el acompañamiento de los efectivos policiales, de las autoridades y de la ciudadanía durante el tiempo que estuvo al frente de la institución. Asimismo, deseó éxitos a su sucesor en la conducción de la Dirección de Policía del segundo departamento.

Por su parte, el comisario general inspector Eladio Rubén Martínez Reyes recordó que años atrás ya prestó servicios en San Pedro, cuando integró el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, por lo que afirmó conocer la realidad del departamento. Se comprometió a trabajar con responsabilidad, fortalecer la disciplina institucional y mantener un contacto permanente con las comisarías y subcomisarías para optimizar la respuesta policial.

El nuevo director asume el desafío de fortalecer la seguridad en un departamento que enfrenta limitaciones de personal y recursos, además de una amplia cobertura territorial que exige una mayor capacidad operativa de la Policía Nacional.

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Recorrido por dependencias policiales

El comisario Martínez Reyes adelantó que en los próximos días realizará un recorrido por las distintas dependencias policiales del departamento, con el objetivo de interiorizarse de las necesidades de cada unidad y coordinar acciones que permitan fortalecer la seguridad ciudadana.

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San Pedro cuenta con una población cercana a los 400.000 habitantes y dispone de 1.171 efectivos policiales, distribuidos en 34 comisarías, 40 subcomisarías y siete puestos policiales. Sin embargo, alrededor de 200 uniformados se encuentran comisionados en otras instituciones del Estado, mientras que el sistema de rotación por turnos reduce considerablemente la cantidad de agentes disponibles para el servicio operativo.

En la práctica, poco más de 400 policías permanecen activos diariamente para brindar cobertura a todo el departamento, una dotación considerada insuficiente para atender las necesidades de seguridad de una de las regiones más extensas del país.

En cuanto a los recursos logísticos, el departamento dispone de apenas 84 patrulleras operativas, mientras que varias dependencias continúan sin móviles para realizar patrullajes preventivos o responder con rapidez a situaciones de emergencia.

Subcomisarías sin patrullera