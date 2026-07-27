Comunidades rurales de San Pedro reclaman mejor infraestructura y patrulleras para fortalecer la seguridad

La Subcomisaría Nº 34 de Piri Pucú funciona en un precario edificio de madera y carece de patrullera. En esta dependencia prestan servicio apenas seis efectivos policiales, distribuidos en turnos de tres agentes, quienes realizan rotaciones cada ocho días para cubrir la jurisdicción.

Antonio Mazarí, poblador de la comunidad, lamentó que una localidad con larga historia siga enfrentando serias carencias en materia de seguridad, salud e infraestructura vial. Señaló que la situación limita la capacidad de respuesta de la Policía y afecta la calidad de vida de los habitantes.

La construcción de la nueva ruta que unirá San Pedro de Ycuamandyyú con Concepción agrava la situación de la subcomisaría, ya que el actual predio quedará prácticamente sobre la franja de dominio de la carretera. Además de la precariedad del edificio, la dependencia no dispone de una patrullera para realizar los recorridos preventivos.

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Mazarí solicitó que el Estado adquiera un nuevo terreno o que algún propietario de la zona done un inmueble para la futura sede policial. Advirtió que, de no existir una respuesta oficial, los propios vecinos volverán a organizar ferias de comidas, torneos y otras actividades solidarias para recaudar fondos destinados a la compra de un terreno y la construcción de un nuevo local para la Policía.

También exigen la provisión de una patrullera para mejorar la cobertura de seguridad.

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El dirigente recordó además que la comunidad ya realizó anteriormente importantes aportes para el Estado, adquiriendo un terreno que fue donado al Ministerio de Salud con el objetivo de construir un puesto sanitario. Sin embargo, la obra nunca se concretó y el servicio de salud continúa funcionando en un local precario.

Ante esta situación, planteó que, si finalmente se construye el nuevo puesto de salud en el terreno donado, la Policía podría ocupar el edificio actualmente utilizado por el centro asistencial.

San Pedro fue durante años una de las principales zonas de operaciones del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), lo que motivó inversiones en algunas comisarías consideradas estratégicas. No obstante, varias dependencias policiales siguen presentando graves deficiencias de infraestructura, escasez de personal y falta de vehículos para patrullaje, especialmente en las comunidades rurales.

El departamento de San Pedro cuenta con una población cercana a los 400.000 habitantes y dispone actualmente de 1.171 efectivos policiales, distribuidos en 34 comisarías, 40 subcomisarías y siete puestos policiales. Sin embargo, alrededor de 200 uniformados se encuentran comisionados a otras instituciones del Estado, mientras que el sistema de rotación por turnos de ocho días reduce significativamente la cantidad de agentes disponibles para el servicio diario.

En la práctica, poco más de 400 policías permanecen activos cada día para brindar cobertura a todo el departamento, una cifra considerada insuficiente para responder a las necesidades de seguridad de una de las regiones más extensas del país.

En cuanto a la movilidad, el departamento dispone de apenas 84 patrulleras operativas, mientras que varias dependencias continúan sin ningún vehículo para realizar patrullajes o responder a emergencias.

Subcomisarías sin patrullera

Subcomisaría de Hugua’i Sosa.

Subcomisaría de Barranquerita.

Subcomisaría de Chachi.

Subcomisaría de Piri Pucú.

Subcomisaría de San José del Norte.

Subcomisaría de San Isidro.

Los pobladores aseguraron que fortalecer la infraestructura policial y dotar de móviles a estas dependencias resulta fundamental para mejorar la seguridad en las comunidades rurales del departamento de San Pedro.