Joven es herida de gravedad por un policía en Yrybucuá

La víctima recibió un disparo de arma de fuego en la pelvis con orificio de entrada y salida, y su situación de salud es grave, por lo que fue trasladada al Hospital de Trauma de Asunción. Datos preliminares revelan que el hecho se produjo este martes alrededor de las 09:00 en una vivienda particular.

La joven recibió una herida por disparo de arma reglamentaria (pistola calibre 9 mm) en la pelvis, que le produjo una gran pérdida de sangre, siendo trasladada primeramente hasta el Hospital Distrital de Santaní y de ahí al Hospital de Trauma.

La víctima se trata de Liz Mariela Salinas Rojas (25), domiciliada en la ciudad de Yrybucuá, y el presunto autor del disparo es el suboficial ayudante de Prevención y Seguridad, personal de la Comisaría N.º 32 de Yrybucuá.

Tras lo ocurrido, la joven fue auxiliada de inmediato por el mismo efectivo policial, quien, en compañía de uno de los hermanos de la víctima, la llevó de urgencia en un vehículo particular al Hospital Distrital de Santaní, donde llegó en muy malas condiciones de salud, según informó la directora del nosocomio, Dra. Zulma Cabrera.

Confuso episodio

Según los informes extraoficiales, el disparo del arma de fuego se habría producido en forma accidental, impactando en la humanidad de Liz Mariela Salinas. En este sentido, se menciona que tanto la joven como el uniformado son vecinos y que sus viviendas están una al lado de la otra, ubicadas en el barrio Centro de la ciudad.

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En ese contexto, se menciona que, aparentemente, el personal policial estaba limpiando el arma de fuego mientras conversaba con la víctima y que, en un descuido, se produjo el disparo accidental. Sin embargo, los investigadores están abocados al esclarecimiento del caso para poder brindar un informe oficial.

Fiscala no quiere adelantar nada

La investigación está a cargo de la fiscala Lilian Ruiz, de la Unidad Penal Nº 2. Indicó que por el momento no cuenta con suficientes elementos sobre la forma en que ocurrió el suceso, por lo que esperará la recolección de más detalles por parte de los intervinientes para avanzar en el caso.