Migraciones expulsa a búlgaro que buscaba conseguir residencia temporal

Durante la tarde de ayer, Migraciones expulsó al expulsión del ciudadano búlgaro Milen Zhelyazkov Marinov (51). Según los datos proveídos por la institución, el extranjero habría intentado iniciar trámites para una residencia temporal en nuestro país, pero con una presentación de documentación primaria presuntamente fraudulenta.

Asimismo, detallan que el procedimiento culminó en el puesto de control migratorio de Puerto Falcón, donde Zhelyazkov Marinov fue entregado a las autoridades argentinas.

Sobre la intervención, detallan que esta se originó en la Oficina de Admisión Central de la DNM en Asunción, donde se detectaron inconsistencias durante la entrevista y el análisis de la documentación presentada para el trámite migratorio. “El caso fue derivado a inspección secundaria y sometido a verificaciones a nivel nacional e internacional, a través de la Red Atenas y otros mecanismos de cooperación regional”, mencionan.

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Orden de captura en Argentina

Además de las inconsistencias, tras una verificación de datos, también se confirmó que el hombre registraba una orden de detención vigente en Argentina que fue emitida el 16 de julio pasado.

El motivo fue por el quebrantamiento de las medidas cautelares impuestas en el marco de un proceso de extradición, e inclusive se constató que sobre él pesa una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades judiciales de Bélgica vinculada a una condena pendiente por robo agravado y privación ilegítima de libertad del año 2020.

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“Una vez confirmada su situación migratoria y judicial, la Dirección Nacional de Migraciones dispuso su expulsión inmediata del territorio paraguayo, procedimiento que se llevó a cabo con acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional hasta el paso fronterizo de Puerto Falcón - Clorinda, donde fue entregado a las autoridades argentinas para los trámites correspondientes”, concluye el reporte de la institución.

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