La estabilidad en el norte de África se ha visto sacudida por una crisis migratoria de proporciones históricas en las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla. Ceuta, un enclave estratégico situado en el extremo norte del continente africano y a orillas del Estrecho de Gibraltar, se encuentra a apenas 14 o 17 kilómetros de la costa de Cádiz, España.

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Sin embargo, su proximidad con Marruecos es lo que define su realidad diaria: comparte una frontera terrestre de 6,4 kilómetros con el reino alauí, que la rodea por el oeste y el sur.La reciente avalancha humana ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de estos puntos.

Ante la gravedad de los hechos, el Reino de Marruecos, a través de su portavoz oficial del Ministerio del Interior, Rachid El Khalfi, ha emitido un extenso descargo detallando la postura de Rabat:

“Los acontecimientos registrados en los puntos de paso hacia las ciudades de Sebta (Ceuta) y Mellilia (Melilla) son el resultado de factores intrincados, entre los que destacan la instrumentalización tendenciosa del espacio digital y la difusión de informaciones engañosas. Los datos recopilados y analizados revelan que estos sucesos no se deben a factores coyunturales o espontáneos, sino a la interacción de las redes de trata de seres humanos y las interpretaciones erróneas de datos jurídicos, cuyo objetivo era hacer creer en la posibilidad de un fácil acceso al espacio europeo sin consecuencias legales".

“Somos conscientes de la naturaleza de estos desarrollos, por lo que las autoridades públicas implementaron un enfoque proactivo basado en la detección temprana y el refuerzo de la operatividad de los servicios de seguridad. Esto permitió el control de la situación y la protección de vidas, manteniendo el orden público en estricto respeto al principio de proporcionalidad. Cabe destacar que las últimas decisiones de las autoridades judiciales españolas sobre la limitación de las devoluciones inmediatas fueron interpretadas de forma errónea, generando en los candidatos a la migración la convicción de que el cruce a nado ofrecía una oportunidad para eludir la ley".

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Ceuta: Cifras en disputa y realidad en el terreno

Existe una discrepancia significativa entre los datos oficiales de Rabat y las estimaciones externas. Mientras que el portavoz El Khalfi cifra en cerca de 40.000 las personas con destino a Ceuta y en 1.135 las que intentaron llegar a Melilla, otras fuentes sugieren que la cifra podría oscilar entre 50.000 y 80.000 personas cruzando en cuestión de horas.

La diferencia es aún más dramática en el recuento de víctimas. El balance oficial marroquí reporta únicamente 11 fallecidos (diez por ahogamiento y uno por caída accidental en zona rocosa). No obstante, informes de emergencia humanitaria señalan que se han registrado más de 70 fallecidos, la mayoría por ahogamiento durante la desesperada travesía marítima.

Marruecos sostiene que su balance se basa en “mecanismos técnicos de vigilancia precisos” y que continúa verificando, en coordinación con España, la veracidad de otros reportes sobre fallecidos. Mientras tanto, la justicia marroquí ha abierto investigaciones para determinar responsabilidades en lo que consideran una crisis provocada por la desinformación y el tráfico de personas.

Rabat reafirma que seguirá siendo un “socio fiable” en la lucha contra la migración irregular, siempre bajo el marco de la responsabilidad compartida.

Las distancias recorridas para llegar a Ceuta

Se estima que el trayecto a nado desde localidades marroquíes como Castillejos o Fnideq hasta Ceuta tiene una distancia lineal de unos 3 kilómetros, aunque los migrantes suelen realizar rodeos de varios kilómetros para esquivar a las patrullas.

Según las condiciones del mar, este cruce puede tomar entre 15 minutos y 2 horas. En algunos puntos críticos, la distancia de nado es incluso inferior a los 70 metros con profundidades que no superan los 2 metros, lo que genera una falsa sensación de facilidad que ha derivado en tragedias.