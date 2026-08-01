Así funciona el nuevo protocolo para intentar frenar la trata de personas en Paraguay

El pasado 30 de julio, aprovechando el Día Mundial contra la Trata de Personas, la Dirección Nacional de Migraciones oficializó la actualización de su Protocolo de Actuación para la Detección Temprana de Situaciones de Trata en Puestos de Control.

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La medida busca dotar a los funcionarios de frontera de herramientas concretas para identificar a posibles víctimas, aislar a los sospechosos de forma segura y activar redes de protección en tiempo récord.

En contacto con ABC Cardinal, Lucas Kasiañuk, jefe del Departamento de Análisis de Datos y Enlaces Interinstitucionales, explicó que esta actualización optimiza los mecanismos que ya existían, pasando de cuestionarios abiertos a entrevistas mucho más cerradas e integrando nuevos indicadores de riesgo conductual y operativo.

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El “ojo crítico” en el puesto de control

Detectar a una persona cautiva o coaccionada no es tarea sencilla, especialmente cuando existen discursos previamente aprendidos o amenazas directas.

Según Kasiañuk, el nuevo manual instruye a los inspectores para detectar anomalías sutiles en la conducta de los viajeros:

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Lenguaje corporal e incoherencias: Signos visibles de miedo, ansiedad, temblor o miradas evasivas. Asimismo, contradicciones en el relato del viaje (como el desconocimiento del lugar de destino o la edad real) son señales inmediatas de alerta .

Control de terceros: Una de las señales más claras en ventanilla ocurre cuando un acompañante retiene la documentación de la víctima o responde las preguntas por ella .

Viajeros primerizos: Las personas que salen del país por primera vez y cuyo viaje fue financiado por un “conocido de internet” o una oferta de empleo no verificada activan una alarma automática en el sistema.

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“La forma de captación cambió drásticamente en los últimos años: pasó del tú a tú al mundo digital y las ofertas laborales falsas. En frontera somos la última línea de protección del Estado ante una presunta víctima”, señaló Kasiañuk.

La táctica del desvío: ¿Cómo se actúa en el puesto?

Ante la sospecha de que un pasajero viaja bajo coerción, el personal migratorio implementa una maniobra de separación sutil para no alertar al captor ni poner en riesgo a la persona vulnerada.

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Utilizando la cordialidad como herramienta, el inspector solicita al viajero acompañarlo a un área privada bajo el pretexto de verificar el documento o consultar un problema en el sistema.

Una vez apartado del flujo público y de la presencia del acompañante, se inicia un abordaje seguro y confidencial.

El mapa de los “destinos de riesgo”

Según el jefe del Departamento de Análisis de Datos, ya lograron cruzar reportes internacionales e historiales de procedimientos para trazar un perfil dinámico de las rutas utilizadas por las redes de trata.

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Actualmente, los principales países identificados como destinos de riesgo para paraguayos —ya sea para explotación sexual o trabajo forzado— son Bolivia, España, Brasil y Chile.

Además, Kasiañuk enfatizó que el protocolo aplica en doble sentido: Paraguay no solo figura como país de origen, sino también como territorio de tránsito y destino para extranjeros captados en la región.

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Coordinación interinstitucional y alertas tempranas

Migraciones actúa como el eslabón de detección, pero la confirmación y persecución del delito recae en el sistema judicial. Una vez que se levanta un indicio de trata, se activa de forma inmediata la Ruta de Intervención, conectando por vía directa con:

El Departamento contra la Trata de Personas de la Policía Nacional. La Unidad Especializada del Ministerio Público. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia en casos que involucren a menores de edad.

Sobre este último apartado, Kasiañuk reveló que la mayoría de los protocolos de emergencia activados hasta la fecha corresponden a menores que intentan cruzar la frontera sin la documentación correspondiente o en compañía de adultos sin autorización legal, situaciones en las que la intervención prioritaria de la Defensoría resulta crucial.

Capacitación en campo y empatía humana

El protocolo ya es de cumplimiento obligatorio en todos los pasos fronterizos del país, con especial énfasis en los puntos de mayor flujo migratorio, como los aeropuertos internacionales y pasos estratégicos como Infante Rivarola en la frontera con Bolivia.

La nueva fase contempla capacitaciones continuas basadas en simulaciones reales, detección de documentos fraudulentos y análisis de patrones de viaje. Sin embargo, para las autoridades, la clave del éxito radica en la sensibilidad del factor humano.

“Se pueden tener los mejores protocolos, pero cada uno tiene que poner de su parte. Lo que buscamos transmitir a los compañeros en frontera es empatía: ponernos en el lugar de que esa persona podría ser nuestra hija, nuestra madre o nuestro hermano”, concluyó el funcionario.