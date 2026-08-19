Corte descarta recurso contra condena por secuestro y crimen de Cecilia Cubas

Mediante un recurso extraordinario de casación, Lorenzo González Martínez recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para tratar de dejar sin efecto la condena de 23 años de pena privativa de libertad y 5 años de medidas de seguridad por su participación en el secuestro y crimen de Cecilia Cubas Gusinky.

El recurso fue presentado por la defensora pública María Fernanda Laíno, quien cuestionó la condena aplicada a su representado por secuestro, homicidio doloso y asociación criminal por una supuesta falta de fundamentación.

La presentación fue objeto de estudio por la sala penal integrada por los ministros César Diesel Junghanns, Manuel Ramírez Candia y María Carolina Llanes.

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El primer opinante fue Diesel Junghanns, quien explicó que pero no se visualiza una carga argumentativa vinculada al motivo señalado por la defensa como fundamento de su recurso.

CSJ descarta recurso por falta de fundamentación

En ese sentido, el ministro afirmó que el casacionista no ha motivado la presentación con la debida fundamentación requerida en el Art 468 del Código Procesal Penal, concordante con el Art. 480 del mismo cuerpо legal.

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“Considero que la presentación escrita del recurso de casación es ineficaz e inconducente para obtener la nulidad de lo resuelto, dado que el casacionista fue incapaz de argumentar la alegada falta de fundamentación de manera concreta y separada sobre cada punto que se considera agraviado, refiriéndose a cuestiones que fueron debatidas a lo largo del juicio y sin realizar un análisis preciso y detallado de lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones”, explicó Diesel, al votar por la inadmisibilidad del recurso.

Condena por secuestro y crimen de Cecilia Cubas

El fallo recurrido por la defensa es el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° N° 22 de fecha 23 de abril de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, tercera sala. A través de la mencionada sentencia, por unanimidad, los magistrados Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Arnaldo Fleitas ratificaron la condena impuesta a Lorenzo González Martínez en un juicio oral y público.

En el juicio oral que concluyó el 22 de diciembre de 2024, el Tribunal de Sentencia presidido por Laura Ocampo e integrado por Cándida Fleitas y Fabián Weisensee dictó la sentencia definitiva (S.D.) N° 550 del 22 de diciembre de 2024. que sentenció a González Martínez a 28 años de encierro.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Lorenzo Lezcano y del abogado querellante Andrés Casati, en representación de la madre de la víctima, la exsenadora Mirta Gusinky (ANR).

El representante del Ministerio Público había solicitado una condena de 22 años de cárcel más 3 años como medida de seguridad contra el acusado, mientras que el de la querella solicitó 24 años de pena privativa de libertad más 10 años como medidas de seguridad.

Participación atribuida a Lorenzo González Martínez

Cecilia Cubas Gusinky fue secuestrada el 21 de setiembre de 2004, cuando se dirigía a su casa en San Lorenzo. El 16 de febrero de 2005, el cuerpo sin vida de la joven empresaria fue encontrada enterrado en la “casa del horror”, como quedó conocida la vivienda del barrio Mbocayaty de Ñemby donde se produjo el macabro hallazgo.

Durante el periodo en que Cecilia estuvo con paradero desconocido, su familia llegó a pagar un rescate de US$ 300.000 que fueron tomados por los criminales solo como una “multa” por el retraso en las negociaciones.

Lorenzo González Martínez está sindicado como pistolero del brazo armado del partido de izquierda Patria Libre, posteriormente autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El mismo fue detenido en Brasil el 24 de noviembre de 2017 junto con Oscar Luis Benítez- condenado a 34 años de reclusión en un juicio anterior- y extraditado a Paraguay en febrero del año 2023.

La acusación afirma que González Martínez integró en su momento el grupo decisor y también el grupo armado que perpetró el secuestro y asesinato de la hija del expresidente de la República Raúl Cubas Grau (1998-1999).