Roban un automóvil y 25 celulares en atraco a lavadero en Pedro Juan Caballero

Desconocidos ingresaron a un lavadero denominado Master Auto Spa, ubicado en el barrio San Antonio de Pedro Juan Caballero tras violentar el portón del establecimiento y se llevaron un automóvil, propiedad de un cliente, además de 25 celulares.

Según denunció el dueño del lavadero, Henrique Arce López, el rodado sustraído se trata de un Chevrolet Cruze, color negro con chapa Mercosur con matrícula NSC1C42, propiedad de un cliente del lavadero cuya identidad no fue revelada.

El vehículo fue dejado para el lavado por un cliente brasileño e iba a ser retirado por otra persona, pero ya que nadie fue a retirar el rodado, el dueño dejó en el predio del local y se retiró a su domicilio, hasta que horas después le avisaron que ingresaron a su establecimiento.

Delincuentes llevaron 25 celulares

De acuerdo con el relato del comisario Aníbal Franco, jefe de la Comisaría 2da. de Pedro Juan Caballero, los maleantes también rompieron la puerta de blindex de la oficina del establecimiento y se alzaron con una caja que contenía 25 celulares de varias marcas.

Lea más: Roban un automóvil y varias mercaderías en asalto en Pedro Juan Caballero

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Se están haciendo las averiguaciones del hecho, hay muchas cosas llamativas en este caso, pero estamos trabajando para esclarecer”, indicó Franco.