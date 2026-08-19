Policiales
19 de agosto de 2026 a la - 15:49

Zanja Pytã: incautan más de media tonelada de marihuana tras persecución

Agentes de la Senad de Pedro Juan Caballero, interceptaron una camioneta con carga de marihuana en el área rural de Zanja Pytã.
Agentes de la Senad de Pedro Juan Caballero interceptaron una camioneta con carga de marihuana en el área rural de Zanja Pytã.

Agentes de la Senad de Pedro Juan Caballero incautaron este miércoles más de media tonelada de marihuana tras una persecución en un área rural de Zanja Pytã.

Por Eder Rivas

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con base en Pedro Juan Caballero decomisaron más de 500 kilos de marihuana tras una persecución en el área rural de la ciudad de Zanja Pytã, a unos 15 kilómetros de esta capital departamental, según informaron los intervinientes.

El vehículo en el que era transportado el estupefaciente, una camioneta de la marca Fiat, modelo Adventure, volcó durante el episodio, lo que hizo posible la incautación y la captura del conductor, según los antidrogas.

La camioneta Fiat Adventure transportaba marihuana, según la Senad.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) encontró una camioneta volcada con carga de marihuana en un operativo en el campo.

¿Quién es el detenido?

Según datos preliminares brindados por la Senad, el detenido fue identificado como Oscar Ramón González Caballero (31). Hasta el momento no se dio a conocer si posee antecedentes penales o es sujeto de alguna investigación abierta.

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Las evidencias incautadas, como la droga y el vehículo que transportaba, fueron derivadas a la base de la institución responsable de la tarea para dar continuidad a las investigaciones.