Zanja Pytã: incautan más de media tonelada de marihuana tras persecución

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con base en Pedro Juan Caballero decomisaron más de 500 kilos de marihuana tras una persecución en el área rural de la ciudad de Zanja Pytã, a unos 15 kilómetros de esta capital departamental, según informaron los intervinientes.

El vehículo en el que era transportado el estupefaciente, una camioneta de la marca Fiat, modelo Adventure, volcó durante el episodio, lo que hizo posible la incautación y la captura del conductor, según los antidrogas.

¿Quién es el detenido?

Según datos preliminares brindados por la Senad, el detenido fue identificado como Oscar Ramón González Caballero (31). Hasta el momento no se dio a conocer si posee antecedentes penales o es sujeto de alguna investigación abierta.

Lea más: Eliminan más de 32 toneladas de marihuana y capturan a un implicado en Amambay

Las evidencias incautadas, como la droga y el vehículo que transportaba, fueron derivadas a la base de la institución responsable de la tarea para dar continuidad a las investigaciones.