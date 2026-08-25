Narcotráfico: incautan marihuana producida en la reserva Mbacarayú

La operación contra el narcotráfico fue ejecutada ayer de tarde en una casa abandonada situada en la Ruta PY13, en la zona de la colonia Ñandurokai del distrito de Ypejhú, en el departamento de Canindeyú. El lugar exacto queda en las coordenadas 24° 01′ 17.3″ S, 55° 30′ 46.4″ W.

El procedimiento fue efectuado por policías de la oficina regional de Curuguaty del Departamento Antinarcóticos, bajo la supervisión del fiscal local, Juan Benegas.

Según el reporte policial, se encontraron 702 kilos de marihuana prensada. La droga estaba escondida en el lugar, en espera de su traslado hacia el centro de Ypejhú, ubicada a 25 kilómetros, y de ahí al mercado de Brasil.

El aguantadero queda a solo 1.000 metros de la reserva Mbaracayú y a 2.000 metros de una zona que incluso en imágenes satelitales se nota que está llena de plantaciones de marihuana.

Operación contra el narcotráfico, sin detenidos

La operación no arrojó detenidos. Los policías ahora tratan de identificar a los responsables del cargamento ilegal.

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La reserva Mbaracayú, que consta de unas 65.000 hectáreas, además de ser una base de narcotraficantes, se convirtió también al menos desde el año pasado en refugio de los miembros del grupo terrorista EPP.

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De hecho, el 13 de julio de 2025, militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CDI) eliminaron a uno de los jefes del EPP, Rubén Darío López Fernández, alias Loro, en un enfrentamiento que se desató cuando los uniformados localizaron el campamento de la banda armada, en las coordenadas 24° 13’ 35” S, 55° 21’ 35” W, situada a 27.500 metros del hallazgo de la carga de marihuana de ayer.