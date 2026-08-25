Parque Nacional Paso Bravo: Policía destruye cultivos de cannabis y más de 1 tonelada de marihuana picada

Los uniformados obtuvieron información de inteligencia sobre una zona, dentro del Parque Nacional Paso Bravo, donde se tenían varias hectáreas de cultivo de marihuana. Informaron al Ministerio Público y tras la coordinación de los trabajos, ayer se realizó el operativo.

El lugar está ubicado en el distrito de Sargento José Félix López, más conocido como Puentesiño, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Concepción, hasta donde llegó la comitiva.

En una primera incursión en la zona se pudo ubicar 3 parcelas de cultivos de marihuana en etapa de crecimiento. Según el informe de los especialistas, totalizaron 6 hectáreas de la droga.

Además en las inmediaciones se ubicaron otras 3 parcelas de marihuana en etapa de cosecha, que totalizaban 4 hectáreas. Se realizó la destrucción del total de las 10 hectáreas de marihuana.

Fueron detectados dos campamentos precarios de los narcotraficantes donde habían enseres varios, que también se destruyeron.

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Asimismo los uniformados y funcionarios de la fiscalía hallaron 60 bolsas arpilleras que contenían marihuana picada. Tras el pesaje de las bolsas se pudo saber que en total habían 1.080 kilos. Esta droga fue incinerada de manera controlada en el sitio.

Zona de narcos

Desde hace varios años el Parque Nacional Paso Bravo es utilizado por los narcotraficantes. Hasta hace algunos meses incluso fueron encontrados, en diferentes operativos, pistas clandestinas donde aeronaves que transportaban cocaína bajaban en el sitio.

Según las informaciones esas actividades ilícitas ya no tendrían actividad en la reserva natural. Por las evidencias encontradas ayer se sabe que siguen los cultivos de marihuana dentro del parque nacional.