Sacerdote imputado por abuso sexual de un menor fue remitido a la cárcel

A las 10:00, fue recibida oficialmente en la Comisaría Primera de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones la resolución que dispuso la remisión a la Penitenciaría Regional de Misiones del sacerdote Ismael Obregón Olmedo, quien fue imputado por hechos punibles contra la autonomía sexual de un adolescente de 16 años.

Mientras se realizaban las diligencias correspondientes para su traslado, el sacerdote sufrió una descompensación y presentó un cuadro de hipertensión. Ante esta situación, fue trasladado hasta el Hospital Regional de San Juan Bautista.

Lea más: Juzgado dispone prisión preventiva de párroco acusado de supuesto abuso sexual a menor

En el centro asistencial recibió la atención médica correspondiente y fue estabilizado. Posteriormente, una vez que estuvo en condiciones para el traslado, fue llevado hasta la Penitenciaría Regional de Misiones alrededor de las 13:20, donde quedó recluido junto con otras dos personas.

Ismael Obregón Olmedo, quien se desempeñaba como cura párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, había sido detenido el pasado viernes, alrededor de las 23:00, en la casa parroquial.

Cómo se produjo el hecho

De acuerdo con los relatos, el adolescente de 16 años era habitué de la parroquia y ese viernes había recibido una invitación del párroco para pasar a la casa parroquial, ubicada a un costado de la iglesia, para tomar vino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras haber ingerido varias botellas de vino, aparentemente el acusado habría abusado sexualmente del menor, hecho que habría sido grabado en un teléfono celular que, presuntamente, pertenecía al sacerdote.

Tras este hecho, el menor pudo zafarse y entrar al baño que estaba en la habitación con el celular del párroco. Utilizó dicho aparato para pedir auxilio a sus familiares y enviarles los videos, quienes, según la Policía Nacional, realizaron la denuncia correspondiente.

De acuerdo con lo expuesto por el jefe de la Comisaría Primera de San Juan Bautista, Ramón Bacigalupo, los agentes acudieron a la casa parroquial y, al llegar, se encontraron con monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, quien autorizó el ingreso de los intervinientes.

El obispo manifestó a los efectivos que también recibió los videos del acto sexual en su número privado. Al ingresar, los policías encontraron al sacerdote sentado en un sofá, mientras que el menor estaba encerrado en el sanitario, desnudo y pidiendo auxilio.

Los intervinientes auxiliaron al adolescente y lo trasladaron al Hospital Regional para su inspección médica, donde tomó intervención la unidad fiscal a cargo de Mirtha Valle.

Cura está imputado, encarcelado y bajo investigación

La agente fiscal Mirtha Valle imputó a Obregón Olmedo por supuestos hechos punibles contra la autonomía sexual.

Según explicó la representante del Ministerio Público, inicialmente la imputación fue por los supuestos hechos de abuso sexual en personas indefensas, previsto en el artículo 130 del Código Penal, y actos homosexuales con personas menores, contemplado en el artículo 138.

Sobre las penas previstas para los hechos por los cuales fue imputado inicialmente, la fiscal indicó que los tipos penales contemplan penas privativas de libertad y que, de entrada, se establecen sanciones de dos y tres años, respectivamente.

Sacerdote fue apartado y la Iglesia analiza su expulsión

Con relación a esta situación, el obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, señaló que el sacerdote Ismael Obregón Olmedo fue apartado de su cargo conforme al proceso del Código Canónico, mientras aguarda el avance de la investigación del Ministerio Público.

Explicó que, de comprobarse los hechos durante el proceso, el sacerdote podría ser expulsado del estado clerical. Afirmó que la Iglesia mantiene una política de tolerancia cero ante casos de abuso sexual.