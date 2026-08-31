Juzgado dispone prisión preventiva de párroco acusado de supuesto abuso sexual a menor

El juez Víctor Joel Paredes, del Juzgado Penal de Garantías de la Circunscripción Judicial de Misiones, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión de la prisión preventiva y dispuso la reclusión preventiva del imputado, el sacerdote Ismael Obregón Olmedo, conforme al Auto Interlocutorio N.º 1348/26.

En el marco de la resolución judicial, el imputado deberá guardar reclusión en la Penitenciaría Regional de Misiones, donde permanecerá en libre comunicación y a disposición del juzgado interviniente.

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Imputación

El cura párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Ismael Obregón Olmedo, fue detenido durante la noche del viernes 28 de agosto por un supuesto hecho de abuso sexual contra un menor de 16 años.

Según explicó la representante del Ministerio Público, Mirtha Valle, se imputó al sacerdote y se formuló inicialmente la acusación por los supuestos hechos de abuso sexual en personas indefensas, previsto en el artículo 130 del Código Penal, y actos homosexuales con personas menores, contemplado en el artículo 138.

Tras la denuncia presentada por un adolescente de 16 años, quien habría señalado que fue víctima de un supuesto abuso en una habitación de la casa parroquial.

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Cómo se produjo el hecho

De acuerdo con los relatos, el adolescente de 16 años era habitué de la parroquia y ese viernes había recibido una invitación del párroco para pasar a la casa parroquial, ubicada a un costado de la iglesia, para tomar vino.

Tras haber ingerido varias botellas de vino, aparentemente el acusado habría abusado sexualmente del menor, hecho que habría sido grabado en un teléfono celular que, presuntamente, pertenecía al sacerdote.

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Tras este hecho, el menor pudo zafarse y entrar al baño que estaba en la habitación con el celular del párroco. Utilizó dicho aparato para pedir auxilio a sus familiares y enviarles los videos, quienes, según la Policía Nacional, realizaron la denuncia correspondiente.

De acuerdo con lo expuesto por el jefe de la Comisaría Primera de San Juan Bautista, Ramón Bacigalupo, los agentes acudieron a la casa parroquial y, al llegar, se encontraron con monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, quien autorizó el ingreso de los intervinientes.

El obispo manifestó a los efectivos que también recibió los videos del acto sexual en su número privado. Al ingresar, los policías encontraron al sacerdote sentado en un sofá, mientras que el menor estaba encerrado en el sanitario, desnudo y pidiendo auxilio.

Los intervinientes auxiliaron al adolescente y lo trasladaron al Hospital Regional para su inspección médica, donde tomó intervención la unidad fiscal a cargo de Mirtha Valle.

Sacerdote apartado de su cargo

En relación a esta situación, el obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, señaló que el sacerdote Ismael Obregón Olmedo fue apartado de su cargo conforme al proceso canónico, mientras aguarda el avance de la investigación del Ministerio Público.

López explicó que de comprobarse los hechos investigados, el sacerdote podría ser expulsado del estado clerical, y remarcó que la Iglesia mantiene una política de tolerancia cero ante casos de abuso sexual.