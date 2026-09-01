Policiales
01 de septiembre de 2026 a la - 14:24

Yuty: choque frontal en la ruta PY08 deja un fallecido

Automóvil blanco volcado en la carretera con documentos esparcidos y un grupo de personas observando a lo lejos.
El vehículo en el que iba la víctima fatal terminó volcando.

Esta mañana se registró un accidente mortal en la ruta PY08, zona del distrito de Yuty, donde un hombre perdió la vida. Se trató de un choque frontal entre una camioneta y un tractocamión.

Por ABC Color

La Policía Nacional intervino durante la mañana de este martes en un accidente con derivación fatal registrado en la ruta PY08, específicamente en la compañía Santa Potrero de la localidad de Yuty, departamento de Caazapá.

En la zona se registró un choque frontal entre un vehículo particular y un tractocamión. El conductor del vehículo más pequeño perdió la vida a raíz del hecho.

La víctima fatal fue identificada como Alfredo Javier Adaro Benítez (45), quien vivía en la mencionada ciudad y manejaba una SUV Hyundai Creta con chapa AAPT 595.

El otro vehículo involucrado fue un camión de la marca Scania, tipo tractocamión, guiado por Andrés Jara Irala (36), quien quedó aprehendido.

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Accidente en una curva

Según datos policiales, los uniformados intervinientes encontraron ambos vehículos con importantes daños materiales y al momento de inspeccionar el estado de Adaro Benítez, este ya se encontraba sin signos de vida.

Tres personas de pie, una en posición de observación, junto a un objeto cubierto por una manta en una carretera rodeada de vegetación.
Víctima fatal del accidente en Yuty.

Asimismo, según informaciones recopiladas y lo declarado por el conductor del camión, él iba con dirección a la ciudad de Encarnación y en una curva presentada en el trayecto se produjo el impacto frontal entre ambos vehículos. Además de la Policía, el Ministerio Público también tomó intervención en el caso.

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