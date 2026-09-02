Video: tras viralización, Patrulla Caminera multa a camionero captado zigzagueando en Trinidad

El pasado 20 de agosto fue captado en un video y viralizado en redes, la circulación de un camión sobre la ruta PY06, en el distrito de Trinidad, Itapúa, realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía.

El mismo vehículo fue nuevamente localizado transitando por el citado distrito por agentes de la Patrulla Caminera, en el Destacamento de Trinidad.

A raíz de los antecedentes registrados en el video y por denuncias ciudadanas recibidas, el conductor fue sancionado por la infracción contemplada en el Art. 66 inc. de la Ley Nº 5016/2014, que dice: “Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas e intempestivas”, con una sanción de 10 jornales, equivalentes a G. 1.170.770.

El propietario del camión semirremolque de la marca Scania fue identificado como Laudelino Weber, oriundo del municipio de San Cristóbal (Alto Paraná).

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Denuncia del hecho

El pasado 20 de agosto, el video fue captado en el distrito de Trinidad, sobre la ruta PY06, y difundido por redes sociales.

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Varios medios de comunicación digital se hicieron eco del caso, que causó indignación, debido a que en ese sitio se encuentra un destacamento de la Patrulla Caminera a pocos kilómetros.

Tras más de diez días, los agentes de tránsito retuvieron el camión cuando volvió a pasar por ahí, para notificarle de la multa impuesta por la institución.