Policía ebrio detenido tras protagonizar un accidente con desenlace fatal en José Leandro Oviedo

Un agente policial fue detenido la noche de este martes 1 de setiembre, luego de protagonizar un accidente de tránsito con desenlace fatal, en aparente estado de ebriedad. El efectivo de la institución policial tendría el grado de suboficial mayor P.S., que cumplía función en la Dirección de Investigación Criminal Regional Caazapá.

Fue identificado como Niño Miguel Araújo Cáceres (39), residente en Encarnación. El policía viajaba a bordo de un automóvil tipo Volkswagen, color negro, con matrícula NBC929.

La colisión ocurrió en el kilómetro 55 de la ruta PY08, en el distrito de José Leandro Oviedo. El automóvil impactó de manera frontal contra un motociclista que falleció en el sitio, a las 19:20 aproximadamente.

Agentes de la Patrulla Caminera, a cargo del inspector Lorenzo Flores, sometieron al conductor del vehículo al alcotest, con resultado positivo de 0,606 mg/l de alcohol en sangre. Por disposición del Ministerio Público, fue detenido y derivado a la Comisaría Séptima de San Pedro del Paraná.

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Motociclista falleció

Manuel Acosta Guaricuyu (32) fue la víctima fatal en el siniestro vial. Era oriundo del barrio San Juan del distrito de Yuty, en el departamento de Caazapá.

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El fallecido viajaba a bordo de una moto Kenton GTR, color rojo, con patente 965 ABSN, según el informe policial de la Comisaría 31ª de la zona. El mismo viajaba con dirección hacia Caazapá, mientras que el rodado del policía lo hacía con dirección hacia José Leandro Oviedo.

El médico forense, Dr. Raúl Vega, determinó la posible causa de muerte como un «shock hipovolémico». Por disposición fiscal, el cuerpo fue entregado a los familiares.

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El accidente

Según declaró el agente de la Policía involucrado, la motocicleta habría cruzado al carril contrario para esquivar a una vaca que estaba en la ruta, por lo que terminaron colisionando de manera frontal.

El funcionario de la institución no estaba de servicio, según declaró a sus colegas intervinientes.