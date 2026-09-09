Hallazgo en caleta del EML: anteojos hallados serían de Alejandro Ramos, según Fiscalía

El fiscal Pablo Zárate habló con la 730 AM para dar detalles del hallazgo de una caleta vinculada al extinto grupo criminal Ejército del Mariscal López (EML). En el sitio se levantaron diversos elementos de logística, explosivos caseros, baterías, panfletos alusivos a la banda armada y panfletos alusivos al EML.

Entre los objetos incautados, en un primer momento se especuló con que un par de anteojos pudiera haber pertenecido al ganadero Félix Urbieta, secuestrado en 2016. Sin embargo, tras análisis fotográficos realizados, la Fiscalía sostiene que los lentes pertenecerían en vida al líder criminal Alejandro Ramos.

Pese a que el hallazgo no arrojó nuevos indicios sobre el paradero de Urbieta, las autoridades destacaron que el elemento de mayor relevancia procesal rescatado del depósito subterráneo es un cuaderno de anotaciones del EML, el cual será sometido a peritajes para extraer información estratégica.

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EML está técnicamente extinto

El fiscal del caso señaló que, de acuerdo con los informes de inteligencia militar y de la Policía Antisecuestro, la banda denominada Ejército del Mariscal López se encuentra técnicamente extinta.

Por otra parte, la Fiscalía remarcó que mantiene una comunicación constante y fluida con los familiares de las víctimas de secuestro en el Norte.

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De hecho, tras el procedimiento se llevó a cabo una reunión de trabajo con las hijas del exvicepresidente Óscar Denis para coordinar la logística de una nueva etapa de búsqueda en terreno, la cual arrancará en los próximos días con el objetivo de agotar cada dato o indicio que surja dentro de la causa.