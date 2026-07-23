EPP: condenan a 10 años de cárcel a Lourdes Ramírez, esposa de Alejandro Ramos

Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, detenida en febrero de 2025, en una operación que se desarrolló en la zona de Belén Cué, distrito de Horqueta, Concepción, fue condenada a 10 años de cárcel, tras demostrarse que la misma incurrió en los hechos punibles de apología del delito y atentados contra la existencia del Estado y el orden constitucional.

De acuerdo con la información oficial difundida, el agente fiscal Federico Delfino, titular de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas y Terrorismo, demostró la participación de la acusada en los hechos atribuidos, por lo que el Tribunal de Sentencia valoró el conjunto de pruebas producidas para dictar el fallo condenatorio.

El origen de la causa: el video del EPP

De acuerdo con las pruebas sostenidas por la Fiscalía y los antecedentes del caso, los hechos se remontan a un material audiovisual grabado en una zona boscosa del departamento de Concepción en diciembre de 2013 y difundido a través de medios de comunicación entre el 19 y el 20 de enero de 2014.

En dicho video, el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) realizó un llamamiento en el que reivindicaba la “lucha de clases” como único medio para acceder al poder e instaurar un “gobierno de los pobres”, emitiendo además expresiones e instigaciones a la violencia contra las autoridades nacionales legítimamente constituidas.

En el video aparecía Lourdes Ramírez vistiendo indumentaria alusiva al grupo armado y portando una escopeta calibre 12, posando junto al entonces líder del EPP, Osvaldo Villalba, mientras este incitaba al levantamiento armado y realizaba descalificaciones hacia el Estado paraguayo.

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Antecedentes: de la guerrilla al EML y su captura

Según los registros informativos de ABC, Lourdes Ramírez de Ramos (51) posee un extenso historial vinculado a grupos armados en el norte del país:

Sociofundadora del EML : tras alejarse del EPP a mediados de enero de 2016, Ramírez fundó junto a su esposo, Alejandro Ramos Morel , la facción criminal conocida como : tras alejarse del EPP a mediados de enero de 2016, Ramírez fundó junto a su esposo,, la facción criminal conocida como Ejército del Mariscal López (EML).

Detención en Concepción : en febrero de 2025, la mujer fue localizada y capturada en la zona de Belén Cué, distrito de Horqueta, en un operativo conjunto ejecutado por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI), el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional (DAS) y el Ministerio Público.

Otras causas abiertas: en mayo de este año, el fiscal de Antisecuestro, Federico Delfino Ginés, terrorismo, asociación terrorista y detentación, en el marco de la causa abierta por el secuestro del adolescente Arlan Fick Bremm y otra, por los mismos hechos, pero en el caso del secuestro del suboficial Edelio Morínigo Florenciáñez, de quien nada se sabe desde 2014. : en mayo de este año, el fiscal de Antisecuestro, Federico Delfino Ginés, presentó acusación contra ella por, en el marco de la causa abierta por el secuestro del adolescentey otra, por los mismos hechos, pero en el caso del secuestro del suboficial, de quien nada se sabe desde 2014.

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