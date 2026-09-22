Interno muere tras una riña en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero

La Dirección de Policía de Amambay informó este martes el deceso de un interno de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. Horas antes, el mismo se vio involucrado en una pelea con otro reo, según un boletín de la Comisaría 3ra. de esta ciudad.

El fallecido fue identificado como Eladio Lucas Franco Santacruz, de 33 años, condenado por Feminicidio, quien horas antes, se vio involucrado en una riña en que hirió con arma blanca al interno Priscilo Esquivel Fernández, en circunstancias aún no esclarecidas.

Golpeado por otros internos

Según datos brindados por el subcomisario Ángel Maldonado, subjefe de la Comisaría 3ra. de Pedro Juan Caballero, Eladio Lucas Franco Santacruz, hirió con arma blanca presumiblemente de fabricación casera a otro interno, durante una riña ocurrida en la noche del lunes.

Posteriormente, el autor de dicho hecho fue brutalmente golpeado por otros reclusos por lo que ambos fueron derivados al Hospital Regional de esta ciudad; ambos fueron dados de alta y llevados nuevamente al establecimiento penal, según el uniformado.

Ya en la mañana de este martes, Franco Santacruz tuvo una descompensación por lo que fue auxiliado nuevamente hasta el nosocomio local donde ya llegó sin signos de vida.

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El Ministerio de Justicia, tras tener conocimiento de lo ocurrido, publicó en su cuenta de X que dará seguimiento a las actuaciones correspondientes en coordinación con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del incidente que derivó en la muerte de una persona privada de libertad.