Detienen a dos chicos por el robo de una motocicleta en Emboscada

La víctima del hurto fue identificado como Alfredo Daniel Fernández González (24), domiciliado en el barrio San Antonio de la mencionada localidad cordillerana, quien es el propietario de una motocicleta Kenton GL150 roja, con matrícula 471 BSC.

Fuentes de la comisaría 6° de Emboscada señalaron que alrededor de las 13:00 se descubrió el robo de la motocicleta que estaba estacionada en la calle y rápidamente el afectado pidió ayuda al Sistema 911.

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En cuestión de minutos una de las patrulleras de la comisaría llegó junto al afectado y efectuó en forma verbal la denuncia de lo ocurrido, iniciando así el patrullaje de los uniformados por las calles del barrio 6 de Enero.

Interceptados en la calle

Para mala suerte de los púberes maleantes en la vuelta de una calles se encontraron los uniformados, quienes luego de una corta corrida lograron alcanzarlos y detenerlos.

El caso fue informado al Ministerio Público, desde donde ordenaron la detención de los dos chicos y la entrega de la motocicleta al propietario.

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Ahora los policías investigan si los detenidos ya estuvieron implicados en otros casos de robo de motocicletas registrados en la ciudad y denunciados en la misma sede policial.

Probablemente los dos adolescentes pueden ayudar a recuperar otras motos robadas si es que deciden hablar, de acuerdo a lo que explicaron los uniformados.