Caen dos presuntos ladrones de motos en Luque y buscan al líder de la gavilla

Agentes de la Comisaría 3ª Central de Luque y del Grupo Lince permitió desarticular parte de una peligrosa banda criminal dedicada al hurto sistemático y comercialización exprés de motocicletas en el departamento Central y la capital.

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Las intervenciones terminaron con la aprehensión de dos sospechosos, un adolescente de 17 años y un presunto reductor de 45 años. Asimismo, logró la recuperación de cuatro motos robadas en distintas localidades como Capiatá, Mariano Roque Alonso, Asunción y Luque.

Según informaron, la Policía Nacional está detrás de un tercer implicado, un hombre que se hace pasar de obrero para no levantar sospechas mientras perpetraba los atracos.

El jefe de la Comisaría 3ª de Luque, comisario Gustavo Paiva, explicó que la banda utilizaba un modus operandi bien calculado. El líder prófugo, caracterizado como un hombre de contextura física robusta, recorría las calles entre las 16:00 y las 18:00 y visitaba estacionamientos de supermercados y locales con alta concurrencia de personas.

Una vez que vulneraba el encendido de las motos, preferentemente de la marca Kenton modelos GTR y DKR, o tipo trail, entregaba el vehículo al menor de 17 años para que lo escoltara o trasladara a un aguantadero, mientras él buscaba nuevas víctimas.

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Rastreo por GPS, persecución y la caída del reductor

La pista para los agentes del Grupo Lince saltó sobre la calle Carlos Antonio López de Luque, tras recibir la señal emitida por el sistema de rastreo GPS de una motocicleta denunciada como hurtada horas antes en la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso. Los uniformados interceptaron al menor de 17 años al mando de la moto.

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En ese mismo procedimiento, el acompañante que lo escoltaba logró darse a la fuga hacia una zona boscosa, abandonando otra motocicleta gris que registraba denuncia por hurto en la Comisaría 6ª de Asunción.

A la par de esta persecución, un hombre de 45 años identificado como Francisco Quintana Recalde se presentó ante la sede policial pretendiendo reclamar uno de los biciclos e incurrió en severas contradicciones. Quintana afirmó primeramente que le había prestado su moto al sospechoso para auxiliar a un familiar, pero las indagaciones técnicas revelaron que en realidad actuaba como el supuesto reductor de la banda.

En el lugar de la aprehensión, la Policía incautó además dos teléfonos celulares y una chapa metálica (N.° 808 ABZS) robada en la jurisdicción de la Comisaría 9ª de Limpio. En los teléfonos requisados se hallaron evidencias de que las motos eran puestas a la venta en redes sociales de forma inmediata tras el golpe.

Motos abandonadas en alquileres y barrios luqueños

El trabajo coordinado entre las patrullas policiales y las llamadas de alerta al Sistema 911 permitió la localización de otras dos motos robadas que la gavilla abandonó al sentirse acorralada.

Cerca de las 20:30, vecinos del barrio Las Mercedes (3 de Mayo) reportaron el hallazgo de una motocicleta Kenton DKR200 negra, hurtada momentos antes en la jurisdicción de la Comisaría 52ª de Ñu Guazú. Casi en simultáneo, en el patio de un inquilinato sobre la calle Santo Tomás del barrio General Díaz, una mujer alertó a la Policía tras encontrar estacionada una Leopard HT150 gris denunciada como robada el pasado 28 de agosto en el kilómetro 22 de la Ruta PY02, en Capiatá.

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El agente fiscal de la Unidad Penal N.º 2 de Luque, Jorge Escobar, dispuso que el adulto permanezca recluido a disposición del Ministerio Público, mientras que la jueza Carmen Román ordenó la remisión del menor al fuero de la Niñez y la Adolescencia.

Las cuatro motocicletas recuperadas permanecen bajo resguardo policial para ser entregadas a sus legítimos dueños. La Policía solicitó la colaboración ciudadana para aportar datos que permitan capturar al principal sospechoso, a quien se le atribuyen al menos nueve hurtos de similares características en todo el departamento Central.