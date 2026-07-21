Caen cuatro presuntos motochorros y piden a víctimas identificar celulares recuperados

Tras la denuncia de un asalto ocurrido en las calles Guido Spano y Concejal Vargas de Asunción, cuatro jóvenes fueron detenidos la madrugada de este martes.

Entre los detenidos se encuentra un adolescente de 17 años. Además, en poder de uno de los sospechosos se halló un arma de fuego, según informó la Policía.

El jefe de la Comisaría 11.ª de Asunción, comisario Víctor Presentado, señaló que el hecho fue reportado alrededor de la 01:40. La víctima, un trabajador de delivery, denunció que fue interceptada por cuatro personas que circulaban en dos motocicletas, quienes, bajo amenaza con un arma de fuego, le despojaron de su motocicleta y de su teléfono celular.

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Seguimiento por GPS permitió la captura de sospechosos

Tras la denuncia, agentes policiales realizaron un seguimiento mediante el sistema GPS de la motocicleta robada, lo que permitió ubicar e interceptar a los sospechosos en la zona de Itá Enramada, en el límite con Lambaré, específicamente en las calles Mafiodo y Doctor Prieto.

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Durante el procedimiento fueron detenidos Diosnel Vera Medina (19), Jonás Manuel Acosta Cuéllar (20), Ricardo Diosnel Vera y un adolescente de 17 años. De acuerdo con la Policía, ninguno registra antecedentes.

Además, los intervinientes recuperaron la motocicleta denunciada como robada e incautaron cinco teléfonos celulares, cuya procedencia es investigada.

Investigan posible vinculación con otros asaltos

El comisario Víctor Presentado indicó que los detenidos podrían estar relacionados con otros hechos delictivos registrados recientemente.

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“Aparentemente, cometieron varios asaltos, porque no pudieron justificar los celulares de dónde provienen”, dijo.

El jefe policial también instó a eventuales víctimas de hechos similares a acercarse a la Comisaría 11.ª de Asunción con la documentación correspondiente, en caso de reconocer a los detenidos o identificar alguna de sus pertenencias para iniciar el proceso de recuperación de los objetos.