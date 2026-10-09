Pasajero falleció de un infarto durante un viaje en colectivo de Asunción a Pilar

Un pasajero de la empresa Ciudad de Pilar falleció durante un viaje de larga distancia entre Asunción y Pilar. El hombre, identificado como Mario Rubén Medina, habría sufrido un infarto agudo, según confirmó el médico forense del Ministerio Público, doctor Aníbal Espínola.

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El hecho se registró ayer, cuando la unidad de transporte, que había partido de la capital del país a las 14:00, llegó a la terminal de ómnibus de Pilar.

De acuerdo con los relatos recogidos en el lugar, algunos pasajeros advirtieron que el hombre no reaccionaba cuando intentaron despertarlo, por lo que dieron aviso a las autoridades.

El conductor del colectivo Rodolfo Vera, relató que inicialmente nadie informó sobre la situación del pasajero.

Explicó que, una vez en la terminal de la ciudad dePilar, comenzaron a descender los viajeros y a descargar los equipajes, hasta que algunas personas se percataron de que el hombre no respondía.

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Posteriormente, se dio aviso a la Policía Nacional y se solicitó asistencia médica, pero el pasajero ya se encontraba sin signos de vida.

El suboficial principal Carlos Alonso, de la Comisaría Segunda del barrio Obrero de Pilar, explicó que los agentes intervinieron tras recibir la comunicación de un personal policial que se encontraba realizando cobertura en la terminal.

Los uniformados verificaron la situación y, mediante la lista de pasajeros, lograron identificar al fallecido.

Posteriormente, comunicaron el caso al Ministerio Público y al médico forense para los procedimientos correspondientes.

Por su parte, el asistente fiscal Diego Solano López, de la Unidad Penal N.º 2, a cargo de la agente fiscal Erika Carolina Encina Cáceres, señaló que recibieron la información de que un hombre que había viajado desde Asunción no se levantaba de su asiento al llegar a Pilar.

Según explicó, una enfermera que se encontraba en el lugar verificó que el pasajero ya no presentaba signos de vida. Durante la inspección, los intervinientes no encontraron indicios de violencia en el lugar.

Posteriormente, el médico forense Aníbal Espínola determinó que la causa del fallecimiento fue un infarto agudo.

El asistente fiscal Diego Solano López, indicó que los familiares del fallecido se encuentran en Buenos Aires, Argentina, país donde, según las comunicaciones mantenidas con sus allegados, Medina residía desde hacía más de 30 años, aunque era oriundo de Asunción.

Ante la distancia y la imposibilidad de que sus familiares llegaran de inmediato a Pilar, las autoridades iniciaron gestiones para disponer de un servicio fúnebre y cubrir los gastos del ataúd.

El cuerpo sería trasladado provisoriamente al cementerio municipal de Pilar, mientras se aguarda la llegada de algún pariente para realizar la entrega correspondiente y poner a disposición las actuaciones del Ministerio Público.