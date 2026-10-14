PJC: Pavo Real II: incautan dos propiedades de “Flamengo”

El fiscal contra el Crimen Organizado, Andrés Arriola, allanó dos propiedades de Thiago de Oliveira Dávalos, alias Flamengo, socio del procesado y encarcelado Alexandre Rodrigues Gomes, en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Durante la mañana de este miércoles, una comitiva allanó dos inmuebles del presunto criminal en el marco del Operativo Pavo Real II.

Uno de los inmuebles allanados es una vivienda que se encuentra en el barrio Virgen de Caacupé de Pedro Juan Caballer. El otro es una casa quinta ubicada en la colonia Yvypé, a unos 8 kilómetros del área urbana de la capital del departamento de Amambay.

Inmuebles quedan a cargo de la Senabico, dijo el fiscal Arriola

El fiscal Andrés Arriola indicó que los inmuebles allanados e incautados en PJC, en el marco del Operativo Pavo Real II, quedaron a cargo de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

“Mientras se investiga si las propiedades fueron adquiridas con dinero producto del narcotráfico, Senabico se encargará de la custodia, administración y mantenimiento de los bienes incautados”, explicó el fiscal del caso.

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Refirió que uno de los inmuebles fue transferido a nombre de otra persona, en coincidencia con el momento en que se inició la acción penal, según el resultado de la trazabilidad practicada en el caso, por lo que se presume que fue una maniobra para evitar el comiso.

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“Flamengo” está privado de su libertad desde marzo de este año y procesado por tráfico internacional de drogas, según acotó el fiscal Arriola.